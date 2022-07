El CGPJ se adelanta al Congreso y debatirá tres días antes la reforma del Gobierno para renovar el TC

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá el lunes la reforma del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional (TC). Lo hará 72 horas antes de que el Congreso de los Diputados ponga en marcha la tramitación parlamentaria de la proposición del ley con la que el PSOE pretende corregir su reforma de marzo del pasado año que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos cuando se encuentra en funciones, como sucede desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo de socialistas y populares.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha convocado un Pleno extraordinario el próximo lunes a partir de las cinco de la tarde para debatir la propuesta de nueve vocales conservadores que quieren que el Consejo lleve esa reforma ante la Comisión Europea, una iniciativa que no tiene visos de prosperar, como ha informado este periódico. Sobre la mesa, otro asunto: la posibilidad de instar al Congreso a que solicite un informe al CGPJ sobre esa reforma.

Al tratarse de una proposición de ley (y no de un anteproyecto), ese informe -que en cualquier caso no es vinculante- no es preceptivo. pero estos vocales consideran que (tal y como señala Europa), el órgano de gobierno del poder judicial debe ser escuchado en cuestiones que, como ésta, afectan a aspectos fundamentales de sus atribuciones.

Informe sobre la reforma

El CGPJ ya realizó idéntica petición al Congreso el pasado año en relación a la reforma que merma sus competencias y no le permite hacer nombramientos con su mandato caducado. Un veto que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quiere levantar únicamente para que los vocales designen a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponden y que, junto con los otros dos que elige el Ejecutivo, permitiría renovar el tercio del TC en funciones desde el pasado junio (y recuperar así la mayoría progresista en el tribunal de garantías).

En principio, ambas cuestiones se iban a debatir en el Pleno ordinario del próximo día 21, pero la tramitación exprés de la iniciativa socialista llevó ayer a los vocales que defienden la propuesta a solicitar a Lesmes una sesión extraordinaria (que tiene la obligación de convocar, como ha hecho, antes de tres días).

Todo apunta a que los vocales conservadores no conseguirán el voto que necesitan para sacar adelante su propuesta, porque ni el presidente del Consejo, Carlos Lesmes (renuente a que una iniciativa de ese calado prospere gracias a su voto con un CGPJ fracturado), ni el resto de los vocales están dispuestos a dar el paso de involucrar a la Comisión Europea en una reforma legal impulsada por el Ejecutivo (lo que no tiene precedentes en la historia de la institución).

“Contradictoria e incoherente”

De hecho, añaden las fuentes consultadas, ni siquiera es seguro que esos nueve vocales que han llevado al Pleno la propuesta terminen respaldando en bloque la mediación de Europa en el asunto.

En el escrito en el que instaron a Lesmes a convocar un Pleno extraordinario, los vocales conservadores insisten en que la reforma resulta “contradictoria e incoherente” y defienden que el CGPJ debe ser escuchado dado que -como ha señalado la Comisión Europea- afecta a “aspectos nucleares” que afectan a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial. Según argumentan, la “precipitación con la que se va a llevar a cabo la tramitación” de la proposición de ley “excluye que se pueda esperar al Pleno” del día 21.