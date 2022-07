Sánchez anuncia un impuesto extraordinario a las entidades financieras y a las energéticas

Pedro Sánchez ha participado hoy en su primer debate sobre el estado de la nación como jefe del Ejecutivo. Una cita a la que el Gobierno da máxima trascendencia y que esperan que sirva de revulsivo después de la derrota electoral en Andalucía. El presidente busca con esta cita lograr un rearme ideológico y para ello se reservó el anuncio de nuevas medidas económicas y sociales, que desde Moncloa venían anticipando en los días previos.

Unas iniciativas “potentes” y “muy ambiciosas” dirigidas a las clases medias y trabajadoras. Unas iniciativas que se han guardado bajo un secreto absoluto, preservando el impacto de su discurso, y que ni siquiera los miembros de Podemos dentro del Gobierno aseguraban conocer. “Hemos trabajado conjuntamente, pero desconozco las medidas que va a anunciar el presidente del Gobierno”, reconoció Yolanda Díaz a su llegada al hemiciclo.

Tuvieron que pasar cuarenta minutos de discurso para que Sánchez comenzara a desvelar una batería de anuncios. Entre ellos, el más significativo y que busca ese rearme ideológico, orientado a un reparto justo de las cargas económicas, derivado de la alta inflación. Esto se traduce en un impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras), que ya se había anticipado y con el que prevén recaudar 2.000 millones de euros al año. Y otro adicional, este sí es una novedad, un impuesto excepcional a las grandes entidades financieras que se están empezando a beneficiar de la subida de tipos. Estará en vigor durante dos años y calcula el Gobierno que permitirá recuperar 1.500 millones de euros anualmente. “Los beneficios no caen del cielo, sino de los bolsillos de los consumidores”, señaló.

También, el Ejecutivo bonificará el 100% de los abonos de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalies y media distancia operados por Renfe. Serán gratuitos durante cuatro meses, desde septiembre hasta el 31 de diciembre. Asímismo, se pondrá en marcha una beca de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca. Estiman que la recibirán cerca de un millón de alumnos, entre septiembre y diciembre. “Vamos a por todas”, repitió en varias ocasiones Sánchez, confrontando su modelo de respuesta a la crisis con el del PP que “cargó todos los sacrificios sobre los más débiles y los más indefensos”.

El presidente del Gobierno comenzó con un discurso empático, la gran tarea pendiente . Después de las sucesivas derrotas electorales, en Moncloa son plenamente conscientes de que sus mensajes no llegan a la calle y que Sánchez tiene una importante crisis reputacional. El presidente trató de paliar esta sensación, asegurando comprender “la angustia, la frustración y el enfado de todos, porque también es el mío, me hago cargo del estado de ánimo de la gente”, dijo. Sánchez no puso paños calientes y huyó del triunfalismo, desde el inicio de su intervención puso el foco sobre el gran problema y la gran preocupación: la inflación. Una lacra que está suponiendo una dificultad añadida para la vida cotidiana de los españoles.

Frente a esta realidad, el presidente dibujó un contexto internacional y confrontó, a modo de metáfora, los diagnósticos de los “curanderos” que buscan aplicar “soluciones falsas, engañosas e injustas” con la de los médicos especialistas. “Nadie puede acabar con la inflación de la noche a la mañana (…) No crean a quienes afirman que puede solventarse de un plumazo”, señaló. Sánchez también lanzó mensajes a sus socios de Podemos, que muestran continuamente reparos a la participación militar en la guerra en Ucrania. “No participar del esfuerzo bélico, no nos libraría de las consecuencias de la guerra”, dijo. Por el contrario, cree que no hacerlo “nos aislaría” y nos dejaría sin “legitimidad” para pedir solidaridad cuando la necesitemos. “La paz no viene sola”.