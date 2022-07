Tras la dimisión de Lastra: “Ninguna mujer debería dimitir por estar embarazada”

La que fuera portavoz del PSOE y hasta hoy vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra sorprendía con su carta de dimisión. En guerra interna en Ferraz, al que ella misma había contribuido en gran medida en las últimas semanas, acabó con la paciencia de Pedro Sánchez. Tenía un enfrentamiento abierto con el secretario de Organización, Santos Cerdán, por el poder orgánico que estaba haciendo “mucho daño” al partido.

Sin embargo, en su renuncia, Lastra argumentó “motivos personales”, un embarazo de alto riesgo, existe mar de fondo y, en su escrito de renuncia, alegaba que tomaba esta decisión por “cambios recientes en su vida personal” que le exigen “tranquilidad y reposo” y que le suponen una dificultad para compaginar “con la intensidad que exige la dirección del partido” y le han obligado a tomar una baja laboral prolongada.

Ante esto, tanto la secretaria general del PP y portavoz del PP, Cuca Gamarra como la líder de Vox en Andalucía, Macarena Olona han reaccionado a la nueva baja de la que fue mano derecha de Sánchez cuestionando la igualdad en un partido que presume de ser el más “progresista” y el que más derechos defiende para la mujer.

Gamarra, ha deseado “lo mejor” a Adriana Lastra, pero ha recalcado que el “camino de la igualdad” no es la dimisión sino “la baja con reincorporación en sus funciones”. “Le deseo a Adriana Lastra que todo vaya muy bien”. Después de que se haya difundido de que Lastra está embarazada, la secretaria general del Partido Popular ha subrayado que “siempre debe existir la posibilidad de no renunciar, de no dimitir, sea la que sea la responsabilidad del puesto que se ocupe”. “Este no es el camino de la igualdad, es la baja con reincorporación en sus funciones”, ha afirmado en su cuenta de Twitter.

También la portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Macarena Olona, ha denunciado este lunes que “en España ninguna mujer debería verse obligada a dimitir por estar embarazada” y ha criticado la “excusa bochornosa a la que ha tenido que acudir el PSOE” para no develar que la salida de Adriana Lastra es “en realidad un cese”.

Olona, que este lunes participa en el Parlamento andaluz en la ronda de contactos previa a la investidura de Juanma Moreno, ha lamentado que “el partido que se dice a sí mismo progresista y feminista, ante el embarazo de una mujer con un puesto de responsabilidad, la única salida que le ofrece es tener que dimitir para poder conciliar”.

Ha recordado que ella se incorporó al Congreso tres semanas después de dar a luz por cesárea y estuvo trabajando hasta el último día porque su estado de salud se lo permitió, pero en Vox “nadie” le habría “obligado a dimitir” si no lo hubiera podido compatibilizar.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero trasladó su “cariño” y “respeto” hacia Adriana Lastra tras dimitir y, además, ha mostrado el “máximo respeto” a las decisiones internas de su socio de coalición. Momentos antes de participar en la mesa redonda ¿Sirve el feminismo para las crisis?, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), para destacar que no va a hacer más comentarios respecto a la renuncia de Lastra. Sin embargo, no hizo ninguna alusión al “motivo personal” que argumentaba Lastra.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también mostró su “cariño” por la ya exvicesecretaria general del PSOE y ha expresado el reconocimiento por su trabajo durante su etapa en la primera línea del PSOE, antes de participar en la mesa redonda ‘La sociedad de la desconfianza: crisis de la democracia y reimpulso de un proyecto ciudadano’ junto a la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La también titular de Trabajo ha señalado que aún no ha podido llamar a Lastra tras conocer su renuncia como número dos del PSOE y le ha deseado la “mejor de las suertes”, dado que mantiene con ella una relación “magnífica” y mostrarse convencida de que se seguirán viendo y trabajando conjuntamente en el futuro.