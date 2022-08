El «botín» de Cs al que aspira el resto de partidos

Ciudadanos continúa su proceso de refundación del centro liberal español que espera culminar en cinco meses con una serie de acciones encaminadas a reconectar con todos esos españoles que han dejado de confiar en las siglas naranjas. El objetivo será preparar al partido de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, pero también para las generales donde las últimas encuestas le dan un solo escaño.

Inés Arrimadas está convencida de que aún hay partido, que tienen a “los mejores candidatos”, que llevan años haciendo un “magnífico trabajo” y que pueden impulsar su proyecto para dar solución a los problemas de los españoles. Desde la formación naranja saben que su propuesta “no gustará a todos”, pero no van a cambiar sus principios, afirman.

Sin embargo, la moción de censura fallida de Murcia provocó un terremoto con réplicas en Madrid y Andalucía -donde los naranjas desaparecieron de los parlamentos autonómicos- y en Castilla y León, donde solo conservan un diputado. Por delante, Cs aspira a remontar en los próximos comicios mientras el resto de partidos miran al “botín” electoral que supondría la desaparición de sus siglas.

TRASVASE en votos y subvenciones

En número de votos, solo en las elecciones generales están en juego, al menos el 1.650.318 (6,86%) electores que le otorgaron su confianza en 2019 cuando lograron 10 escaños. Sin embargo, las encuestas no son tan optimistas. Según la última de NC Report un 22,5% seguiría fiel a la formación naranja. El que más votantes capta de los naranjas sería el PP que, según estimaciones obtendría 1.014. 000 votos, es decir; el 61,5% y 18.000 votos se irían para el PSOE. Sin embargo, los antiguos electores naranjas siguen quedándose, muchos de ellos, en la abstención (190.000), lo que supone el 11,5% que también estarían en disputa.

En estos momentos la formación que lidera Inés Arrimadas cuenta con nueve diputados en el Congreso tras sumar dos bajas, una la de Pablo Cambronero que dejó el partido, pero no el escaño, integrándose en el Grupo Mixto y la de Marta Martín que entregó el acta de diputada, por lo que los naranjas pudieron poner a otro diputado sin perder ese escaño.

Que Cambronero se pasase al Grupo Mixto perjudicó económicamente a Ciudadanos respecto a las subvenciones que reparte el Congreso. Mientras el partido continúa ingresando la subvención fija (355.278,72 euros anuales) que le corresponde como grupo parlamentario, perdió la subvención variable de 1.703,57 euros al mes que percibe por cada diputado (20.442,8) al año -ahora tiene nueve-. Sin embargo, se le sumaría a este “botín” los diez que logró en las elecciones pues, a pesar de que se pasara al grupo mixto uno de sus parlamentarios, esos votos fueron para Ciudadanos en 2019, lo que sumaría un total de 17.0357 por cada diputado que, multiplicado por 12 meses, sería 204.428,4 euros al año.

En cuanto al Senado, Cs logró hasta 4 representantes en los comicios de 2019 –aunque ahora mismo solo cuente con uno de ellos con la marca naranja-. Por cada senador perteneciente al Grupo Parlamentario perciben 1.900 euros al mes, que, multiplicado por doce meses, asciende a 22.800 euros al año por cada uno de ellos, y al tener cuatro serían 91.200 euros anuales.

En la Cámara Baja, para constituir un grupo parlamentario propio deben haber logrado en las elecciones generales al menos 15 diputados, o cinco parlamentarios y un umbral mínimo de voto (el 5% nacional o el 15% en cada una de las circunscripciones en las que se ha presentado). De esta manera, y en función de los nueve diputados que aún le quedan a Cs, obtiene al año 61.329 euros. Sin embargo, en este caso no se contabilizaría en ese reparto ya que, si perdiera el grupo parlamentario, no repercutiría directamente en el resto de partidos.

La caída electoral de Ciudadanos en el 10-N, cuando logró 10 escaños, pasó factura a sus cuentas de 2020. Según datos del Portal de Transparencia, después de las elecciones de abril, cuando la formación naranja consiguió 57 escaños, el Gobierno le entregó subvenciones por valor de 5,82 millones de euros. Pero, con diez escaños recibió 2,96 millones de subvención.

TERRITORIOS

En todo el territorio nacional, Ciudadanos cuenta con representación de cargos bien diputados o concejales en País Vasco (1), Navarra: (9), Murcia (49), Madrid (278), La Rioja (27), Galicia (23), Extremadura (117), Castilla y León (770), Comunidad Valenciana (307), Castilla-La Mancha (207), Cataluña (250), Cantabria (29), Canarias (25), Baleares (33), Asturias (44), Aragón (238), Andalucía (367).

Y no solo de escaños, votos y subvenciones se trata si no que tiene líderes que los partidos políticos en algún momento han intentado también captar.

Líderes y programa

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ya indicó, en una entrevista en LA RAZÓN que el PP de Casado la llegó a ofrecer “de todo” para que se uniera a sus filas, pero dijo que no. En las elecciones andaluzas, el propio Juanma Moreno brindó a los consejeros naranjas integrarse en sus filas a cambio de que no se presentara la candidatura de Ciudadanos, pero tampoco aceptaron. Juan Marín también fue “tentado” por los populares e incluso, tras no sacar ningún escaño en el Parlamento andaluz y dimitir de sus cargos en Cs, Moreno le tendió la mano para su gobierno, pero de momento no ha querido dar el salto.

Pocos líderes reconocibles de los naranjas quedan en las filas del partido. Luis Garicano decidió dejar la política para dar clases en la universidad de Columbia y otros como Toni Cantó o Marta Rivera se pasaron al gobierno de Ayuso abandonando Ciudadanos. También en aquel órdago lanzado por los populares dejaron el partido dos senadores –Ruth Goñi y Emilio Argüeso- aunque se pasaron al grupo mixto- y un diputado nacional -también en el mixto- Lorena Roldán, se pasó a las filas del PP catalán dejando a los naranjas, mientras Fran Hervías se integró en su momento en el PP de Casado, aunque poco se sabe de él tras la llegad de Alberto Núñez Feijóo que puso fin a la operación “opa hostil” y prefiere sumar a través de los votantes y no de los líderes de esa formación.

Quedan como puntales aún el portavoz de Cs, Edmundo Bal, que tanto en público como en privado siempre ha dicho que él no podría ser de otro partido que no fuera el de los liberales de Cs y no aceptaría “órdagos”, aunque también los ha recibido, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís que se han convertido en uno de los puntales del partido e integra las labores de “refundación” y, a pesar de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida dijo en su día que tenía abiertas las puertas de la “casa común”, o sea del PP, ella insiste en mantenerse en las filas naranjas.

El Ayuntamiento de Madrid es precisamente uno de los fuertes que le quedan a los de Arrimadas y está por ver qué pasará con sus concejales en los comicios municipales de 2023, cuando la última encuesta interna que manejaba el consistorio les hacía desaparecer, de manera que serían votos que sumarían, según ese sondeo, a las filas del PP, en su mayoría.

“Liberales”

Pero si hay algo que los naranjas defienden que no tendrán rival es en la defensa del espacio de centro liberal, aunque por la derecha y por la izquierda muchos tratan de definirse como “liberales” mientras que ellos insisten en que nadie representa ese espacio y sus ideas y cómo las defienden. Aunque sea una marca que ahora mismo se atribuyen varios partidos, los naranjas defiende que sus argumentos aglutinan varias ideas que se pueden ver en distintas ideologías por lo que, subrayan, el espacio liberal nadie lo encarna y, de no resistir en estos últimos envites, moriría también una idea de ver y afrontar la política y los problemas de España.