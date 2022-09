El nuevo fiscal general reivindica su “continuidad” con Dolores Delgado

El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado posesión este lunes con un discurso centrado en el reivindicar el papel de la Fiscalía contra la violencia de género y el cambio climático y con la protección de los migrantes y los menores no acompañados. En su proyecto que será “continuidad” de su antecesora Dolores Delgado ha designado ya a la nueva Jefa de la Secretaría Técnica (puesto que ocupaba él) y ha anunciado que el primero Consejo Fiscal se celebrará el próximo día 14 de septiembre.

Una “nueva e ilusionante etapa” comienza en el Ministerio Público, en palabras del propio García Ortiz. El sucesor de Delgado ha destacado lo primero su agradecimiento hacia ella por su “generosidad” y su “honestidad” al confiar en él. Además, ha recordado que aunque su nombramiento ha sido muy criticado (ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial se opusieron) es al Gobierno a quien corresponde proponer al candidato.

“Quienes creemos en el Estado de derecho sabemos que no se elige el cómo o el cuándo y que el cumplimiento de la norma no se condiciona. Eso es lo que nos distingue orgánicamente de otros sistemas políticos que también dicen llamarse democracias y que no respetan la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones del Estado”, ha remarcado en su discurso en el edificio de la calle Fortuny de Madrid.

García Ortiz ha mostrado su disposición a trabajar en el futuro más inmediato, con la activación del Comisión de Ética (que Delgado había paralizado y la Asociación de Fiscales había criticado con contundencia) y la convocatoria de al menos tres Consejos Fiscales este mes para decidir asuntos que están pendientes como el nombramiento del próximo jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

Asimismo ha anunciado la creación de una Fiscalía especializada contra los delitos de odio y discriminación que será una de “las unidades más vanguardistas” del Ministerio Público, ha dicho y la “novedosa e inaplazable” implantación de la figura del promotor disciplinario. Como jefa de la Secretaría Técnica ha designado a Ana García León, quien ya trabajaba en esa unidad como su subordinada.