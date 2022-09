La llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova ha marcado un antes y un después en la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que asegura sentirse más apoyada: “Me siento más respaldada y siento que hay más equipo”.

¿Qué ha cambiado en el PP con la llegada de Feijóo?

Hay más tranquilidad, paz y serenidad, que es lo que más necesitan los ciudadanos.

Me refería dentro del partido.

En el partido, también. En un momento de tanta incertidumbre y tanta tensión es muy importante tener al frente del PP a alguien que no necesita demostrar nada, que es seguro, que sabe, que ha gestionado y, además, que tiene un gran poso personal. Me parece que Feijóo es muy buena persona y que tiene un gran compromiso con lo que está haciendo. Y ha sido capaz de trasladar a los ciudadanos que somos una alternativa real, que no actúa por impulsos, y que quiere, poco a poco, ir ganando la razón sobre la base de un programa útil y sólido. Con Feijóo, la expectativa del cambio es más real que nunca.

¿Tanto piropo es porque usted se siente por fin libre?

Yo siempre me he sentido libre. Ahora y antes. Si no me hubiera sentido libre en la etapa anterior no habría seguido donde estaba: en eso no cambia nada. Pero sí me siento más respaldada y siento que hay más equipo: Feijóo y yo conversamos cada día, hablamos de los problemas y de las decisiones que tomamos, al margen de que, afortunadamente, nunca pretende imponer nada. Y yo se lo agradezco porque llevo tres años gobernando la Comunidad de Madrid y sería un sinsentido que desde fuera, y presidiendo yo el PP de Madrid, se me dijera cómo he de hacer las cosas. Feijóo nunca me ha pedido que cambie nada.

¿Qué piensa cuando escucha decir que usted le está intentando marcar el camino, como hizo con Casado?

Cada uno tenemos nuestro puesto y nuestra responsabilidad. Para los madrileños sería muy preocupante verme decir una cosa y hacer otra distinta por interés personal o porque estoy pendiente de mi posición dentro de mi partido.

Entonces, ¿Feijóo no manda sobre el PP de Madrid?

Es el presidente nacional del partido y ejerce su responsabilidad respetando el espacio de cada uno, que es como mejor se suma para el proyecto común. Yo me debo al pueblo de Madrid, que es quien me ha de juzgar. Soy la misma de hace tres años, digo las mismas cosas, con la misma vehemencia, y no voy a cambiar porque los madrileños se merecen que sea coherente con lo que les he dicho.