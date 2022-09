Del rechazo de ERC al apoyo del PDeCat: así se posicionan los “socios” de Sánchez sobre el impuesto de Patrimonio

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha devuelto el debate en torno a la reforma fiscal al centro del tablero político después de haber anunciado la supresión del impuesto de Patrimonio a partir de 2023. Y una buena parte de grupos parlamentarios han salido a posicionarse sobre esta medida y sobre la amenaza del Gobierno de poner en marcha una recentralización de competencias en materia fiscal para evitar una guerra entre territorios.

La medida ha generado discrepancias entre los grupos parlamentarios, incluso entre los propios socios habituales de Pedro Sánchez. Así, además de Podemos, Esquerra, Bildu y Más País también se han posicionado en contra. Tan solo el PDeCat se ha alineado a favor de la supresión del impuesto de patrimonio.

Así, Esquerra ha acusado a Moreno de cometer una “enorme injusticia” y ha asegurado que, si por su partido fuera, se acabarían estas reducciones fiscales, aunque tampoco ha concretado la fórmula. “Estar en contra del dumping fiscal, no te hace estar a favor de la armonización. Cada autonomía tiene sus particularidades, pero no estamos de acuerdo con un paraíso fiscal”, ha señalado, por tanto, exhibiendo rechazo tanto a la supresión del impuesto de Patrimonio como a la hipotética homogeneización fiscal que ha propuesto el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Mertxe Aizpurua (Bildu) ha atribuido la medida fiscal a cuestiones electorales y ha afirmado que no está “dentro de la lógica y la justicia social”.

En la misma línea se ha mostrado Íñigo Errejón (Más País), quien ha sostenido que “es una buena noticia para los andaluces con más de 700.000 euros de patrimonio”, pero no lo es para el resto. En este sentido, ha puesto cifras y ha dicho que solo beneficia al 0,2% de la población (16.000 personas) mientras que para los otros 8,5 millones de andaluces se quedarán sin ingresar “100 millones de euros a las arcas públicos que eso se traduce en citas mas lentas o menos bomberos forestales”. No obstante, Moreno ha tomado esta medida para, precisamente, atraer a estos grandes patrimonios para que tributen vía otros impuestos (como el del IRPF) y, de esa manera, atraer actividad económica y engrosar las arcas públicas de forma indirecta.

Desde Podemos, Pablo Echenique se ha mostrado en contra de la supresión de Patrimonio en Andalucía y, a la vez, se ha alineado con Escrivá, pidiendo una homogeneización y recordando que era lo que plantearon con su impuesto a las grandes fortunas que tumbó el PSOE. “Si la ley del impuesto a las grandes fortunas hubiera salido adelante, hoy Juanma Moreno no habría bajado el impuesto a 17.000 ricos en Andalucía”, ha afirmado, aduciendo que hay que fijar un mínimo para todas las autonomías para evitar el “dumping fiscal”.

En cambio, el PDeCat, otro de los apoyos habituales del Gobierno, ha rechazado armonizar porque va “contra la autonomía fiscal” de los territorios y de la Generalitat de Cataluña. “Lo que hay que hacer es reformar el sistema de financiación autonómica y establecer uno justo”, ha dicho Ferran Bel, porque eso evitaría, a su juicio, que unas autonomías puedan beneficiarse de una bajada de impuestos porque están apoyadas por beneficios generados por el actual sistema de financiación. “No me voy a oponer en el fondo de la medida”, ha señalado, en relación a la supresión de Patrimonio, y ha pedido a Cataluña actuar en esa línea.

Patxi López ha buscado contraponer el modelo del PSOE y del PP y ha acusado a los populares de querer ayudar a “ese 2% de los poderosos” mientras que el “proyecto socialdemócrata ayuda a la gente y a la clase trabajadora”. En cualquier caso, ha defendido, matizando a Escrivá, que es partidario de la “corresponsabilidad fiscal”, para que las autonomías tengan margen normativo, pero que lo usen “con responsabilidad”. “Algunas autonomías compiten a la baja y dejan desprotegidos a los ciudadanos”, ha afirmado.

Vox y JxCat

Iván Espinosa de los Monteros ha afirmado que le entran “escalofríos” cada vez que oye hablar de armonización de impuestos ya que suele ser para “subirlos” y “buscar el tipo más alto y equilibrar hacia arriba”, ha afirmado, tras pedir bajar impuestos y eliminar el gasto superfluo.

Míriam Nogueras (JxCat) ha evitado posicionarse ya que es una cuestión que ha generado siempre debate en la formación (hay algunos sectores a favor de eliminarlo y otros, en contra). “Más pronto que tarde podremos hacer una valoración exhaustiva”, ha afirmado.