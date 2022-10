Podemos exige a PSOE y PP estar en las negociaciones para desbloquear el CGPJ: “No puede ser una negociación bipartidista”

Hasta ahora, las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial se han producido a dos. Por parte del Gobierno de coalición negociaba el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mientras que por parte del PP, Esteban González Pons. Pero este tipo de negociación no sirve ahora para Podemos, socio minoritario en el Gobierno de coalición, que reclama estar en las negociaciones una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, se encuentren reunidos ahora mismo con el objetivo de abordar el desbloqueo para la renovación.

Los morados presionan ahora al ver más cerca la posibilidad de un acuerdo entre el PSOE y el PP y rechazan la posibilidad de ese acuerdo sin su concurso, haciendo valer la fuerza de ser parte del Gobierno de coalición. Hasta ahora, Podemos se sentía representado con las negociaciones que lideraba el ministro de Presidencia y si bien tan solo pedía modificar la forma para renovar el CGPJ por una mayoría parlamentaria, ahora pide tener voz en las negociaciones. Precisamente, el anuncio llega, después de conocer que a la reunión entre Sánchez y Feijóo se han unido los principales negociadores sobre la renovación del órgano, el ministro de presidencia y Esteban González Pons, por el PP.

Así lo ha expresado de manera rotunda el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del partido. “El PP quiere una negociación bipartidista para dejar a Podemos fuera y esto no puede ser una negociación bipartidista”. El portavoz pide al PSOE que no ceda al PP. “No es de recibo democrático excluir a Podemos de la renovación del CGPJ”, ha aportado la portavoz Alejandra Jacinto.

En el partido defienden la idea de que la renovación se gobierne en bloque. “Somos muy claros, la negociación tiene que ser con el Gobierno en bloque”, avisan, sin querer dar más detalles, aunque, con sus exigencias dejan claro que el PSOE no había comunicado a Podemos la reunión del presidente Sánchez con Feijóo. En Podemos aseguran que si bien no ha habido una comunicación con su socio, los socialistas conocen sobradamente su voluntad. “Sabe de primera mano que Podemos quiere ser parte de esta negociación. No es ajeno al PSOE ni un ámbito que el PSOE desconozca”.

Sobre la dimisión de Carlos Lesmes, en Podemos se ve una “coordinación” con el PP en una “clara estrategia de bloqueo”. Es por ello que los morados no rebajarán sus exigencias. “Tenemos claro y diáfano que la renovación del CGPJ se tiene que hacer entre l Gobierno en bloque con el PP, como decíamos, el PP pretende una negociación bipartidista”.