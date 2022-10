Ricola y Juanolas

Todavía no salgo de mi asombro con la presentación de la ministra Montero de la ley más importante que debe aprobar un Gobierno, la de los Presupuestos Generales del Estado, a base a una caja de Ricola y otra de Juanolas. Si los ingresos son Ricolas no se pueden invertir en Juanolas. Ese símil lo utilizó para explicar que no se puede asociar el impuesto a la banca y a las grandes eléctricas con el gasto social para paliar los gastos de la crisis que ha generado la guerra energética de Putin, tal y como el PSOE había anunciado.

Dijeron que el impuesto a los ricos sería un impuesto solidario con los que menos tienen pero claro si «tú afectas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto –mientras coge una caja de Ricola en la mano– solamente puedes gastártelo en Juanolas. No puedes gastarlo en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos pero no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos».

Total, que me he comprado sendas cajas, una de Juanolas y otra de Ricola para ver si cuadro mis ingresos y mis gastos. ¡No hay manera! Mis ingresos no aumentan pero mis gastos sí. Mis ingresos no aumentan pero los impuestos sí. Mis ingresos no aumentan pero los precios sí. Y si encima no invierto las Ricola en Juanolas, a ver cómo compro las Juanolas si no uso las Ricola.

El verdadero problema ya no es crear impuestos sin una finalidad determinada, de los que prefiero no saber si el destino son para talleres transgénero, el documental de Sánchez o los peajes nacionalistas. El verdadero problema es hacer un presupuesto en base a un escenario de crecimiento que no se va a producir.