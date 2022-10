El Supremo confirma la condena a Del Olmo por llamar violador a un hombre, pero anula la de Echenique

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al exdirigente de Unidas Podemos Juan Manuel del Olmo por llamar violador a un hombre asesinado, si bien ha anulado la condena al portavoz de la formación Pablo Echenique porque considera que hay las declaraciones fueron distintas entre uno y otro. La Sala de lo Civil considera que las palabras del segundo, consecuencia de una pregunta periodística, se enmarcaron en la libertad de expresión. Mientras que Del Olmo, que tendrá que pagar una indemnización de 10.000 euros al hermano del fallecido por vulnerar la memoria del hombre asesinado en 1985, acusó directamente al hombre sin pruebas de violar a la candidata morada al Ayuntamiento de Ávila, Pilar Baeza.

La Sala ha rectificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que -ratificando lo había dicho un juzgado de Leganés- había condenado tanto a Echenique como a Del Olmo a pagar solidariamente 80.000 euros a la familia del hombre por intromisión ilegítima al honor. Los magistrados rebajan la cuantía de uno y eliminan la del otro porque ponderan la situación y consideran que hay que distinguir entre uno y otro mensaje.

Los hechos se remontan a marzo de 2019 cuando Echenique en una rueda de prensa dijo: «Respecto de la pregunta por Ávila, simplemente remarcar que hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años, que se refieren a una mujer que fue violada». Al día siguiente Juan Manuel del Olmo publicó en Twitter: «Abrazo a Pilar Baeza de PODEMOS Ávila. Hace 35 años fue víctima de una violación. Su novio entonces disparó al hombre que la violó. Ella fue condenada por complicidad y pagó su deuda con la sociedad. El señalamiento iniciado por Pedro Jota es un ataque a los derechos fundamentales».

En el caso de Echenique, la Sala de lo Civil valora que se tratara de una respuesta a una pregunta de un periodista, que manifestó su opinión y que ésta era de interés general. Dicen que no realizó una acusación directa al fallecido y que de sus palabras puede inferirse el apoyo a una compañera de la formación política, pero no la imputación de haber cometido una violación a una persona concreta.

Distinto a lo que ocurrió con Del Olmo, dice la sentencia, porque sus declaraciones no fueron orales, ni improvisadas, ni nadie le había preguntado. No se limitó a mostrar su solidaridad, sino que sí imputó directamente al fallecido haber violado a Baeza. “No puede confundirse la lucha contra la violencia de género, plenamente legítima, con la acusación pública y directa a la víctima de un asesinato de ser el culpable de una violación respecto de cuya realidad no existe prueba”, subraya el tribunal.