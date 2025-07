Un juzgado abre la primera causa en Madrid contra la fontanera del PSOE y otros tres acumulan denuncias por sus maniobras

La batería de denuncias y querellas interpuestas contra Leire Díez echa a andar en los tribunales. Al menos cuatro juzgados de Madrid suman denuncias contra la "fontanera" del PSOE por sus presuntas maniobras para torpedear las causas de corrupción que acechan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Uno de ellos, de hecho, ya ha incoado diligencias para investigar a la exmilitante socialista por delito de tráfico de influencias.

Fuentes jurídicas confirman a LA RAZÓN que se trata del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que ha dado el primer paso para investigar la denuncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). A este se suman otros tres más en los que han recaído escritos muy similares contra Díez, aunque todavía no se han pronunciado sobre su admisión. Se trata del Juzgado de Instrucción número 9, que canalizó la denuncia de Hazte Oír; el Juzgado de Instrucción número 26, en donde ha recaído la de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC); y, finalmente, el Juzgado de Instrucción número 44, que asume la de Iustitia Europa.

A todas ellas hay que añadir, además, dos provenientes de Badajoz. La primera consistió en una querella que interpuso Hazte Oír contra Leire Díez y el exjuez Luis Sáenz de Tejada por las maniobras para apartar de la causa del hermano de Pedro Sánchez a la juez instructora, Beatriz Biedma. La segunda presentada en los juzgados extremeños corrió a cargo de Manos Limpias, también por los mismos hechos. Ambas recayeron en el Juzgado de Instrucción número 2 y 4 de Badajoz, respectivamente, pero se han derivado a los juzgados de la capital por considerar que son los competentes para investigar los hechos. Su destino, sin embargo, ha sido dispar.

Hasta siete delitos contra Leire Díez

La primera querella se ha acumulado a la denuncia también de Hazte Oír recaída en el Juzgado de Instrucción número 9 y la segunda, en el marco de la cual se abrieron diligencias e incluso se llegó a ofrecer a Biedma la personación como perjudicada, está en Decanato de Plaza Castilla a la espera de reparto. Además, a todo este frente judicial hay que añadir la querella interpuesta por Vox y la denuncia del Partido Popular en la Fiscalía Anticorrupción por los mismos hechos. Fuentes fiscales confirman a este medio que por el momento no se ha emitido informe del Ministerio Público relativo a la pertinencia o no de la apertura de todas estas diligencias.

Las denuncias -alguna de las cuáles incluye también a los empresario Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn o el exjuez Luis Sáenz de Tejada- recogen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la Justicia, encubrimiento, organización criminal, revelación de secretos y fraude procesal. Con todo, se prevé que todas las actuaciones se acumulen en una única causa ya que los hechos se refieren todos a las presuntas maniobras de la "fontanera" socialista para frenar las investigaciones penales que afectan a Sánchez y, también, conseguir trapos sucios de los jefes de la UCO para desacreditar sus pesquisas.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz que ahora ha remitido a Madrid la denuncia de Manos Limpias ya se pronunció la semana pasada a favor de su admisión. De hecho, su titular, Marta Hernández, incoó diligencias para investigar a Leire Díez y el juez expulsado de la carrera Sáenz de Tejada. Las fuentes consultadas explican que la instructora, Marta Hernández, pidió abstenerse del caso porque en el pasado trató un procedimiento que afectó a Sáenz de Tejada, sin embargo, la Audiencia Provincial de Badajoz se lo denegó.

Así pues, tras ello, abrió diligencias y ofreció a Biedma personarse en esta causa como perjudicada de la "fontanera". El motivo reside en que el delito de revelación de secretos que se le atribuye a los "fontaneros" precisa para su persecución de la denuncia de la persona agraviada, que en este caso es la juez que ha enviado al banquillo a David Sánchez. En su auto, Hernández expone que los hechos recogidos por Manos Limpias (sindicato cuya denuncia dio pie al caso del hermanísimo) revisten de manera indiciaria caracteres de delito de revelación de secretos y tráfico de influencias.

Complot contra la juez del "hermanísimo"

El sindicato incluyó artículos de prensa en los que se advirtió de una presunta campaña impulsada por la supuesta mano derecha de Santos Cerdán para reducir a Biedma y quitarle el control del caso. Este medio desveló el 29 de mayo que Díez contactó con enlaces en Extremadura para obtener información de fiscales y jueces que pudieran guardar algún vínculo con las diligencias abiertas contra David Sánchez por la plaza que obtuvo en la Diputación de Badajoz en 2017.

Estas actuaciones -que según Díez se controlaban desde Ferraz- se produjeron en paralelo a la irrupción en el procedimiento de Sáenz de Tejada, un juez expulsado de la carrera tras haber sido condenado por maltrato psicológico a su pareja. Precisamente, Biedma participó en algunas deliberaciones de este asunto hace una década. Ello propició que, tras un intento fallido de personarse en el procedimiento, pidiera su recusación para apartarla de la causa cuando la misma ya iba enfilada al banquillo de los acusados.

Leire Díez, la "fontanera" del PSOE en una imagen de archivo. FESOFI

Al no conseguirlo probó suerte su hermana pero, de nuevo, tanto la juez como la Audiencia de Badajoz le cerraron el paso. Libertad Digital desveló un audio de Sáenz de Tejada que demuestra su vínculo con Díez. "Te lo he enviado, he insertado los documentos a los que aludo. Cuando se presente la denuncia se adjuntarán. Está la Beatriz Biedma, por supuesto", expuso en una de las escuchas, mientras que en otra aludió a toda la información que habría recopilado en esta campaña de desprestigio: "Allí hay para sacar con una pala. Necesitamos una mínima estructura para empezar a funcionar. Hay para sacarlo por las alcantarillas. Me han dado auténticas perlas gráficas de jueces, políticos... con vídeos y fotos", añadió.

Actuaciones en Madrid

Con todo, el resto de denuncias no se ciñen exclusivamente a los hechos acaecidos en Badajoz, sino que piden que se investiguen todas las actuaciones, que incluyeron además espionajes a Juan Carlos Peinado, juez que investiga a Begoña Gómez; al fiscal Anticorrupción José Grinda (que investiga a Javier Pérez Dolset por la quiebra de Zed) y a la Guardia Civil. De hecho, en la diana de Díez estaba Antonio Balas, el coronel de la UCO que controla las principales causas de corrupción contra el entorno más cercano de Sánchez. "Si Balas está muerto, mejor", dijo en referencia a su intención de anularle y propiciar así que perdiera el control de las causas.

Las maniobras no se quedaron aquí. Los ahora denunciados se reunieron con imputados en el caso Koldo, como es el caso del comandante Rubén Villalba, a quien ofrecieron una salida laboral, beneficios con la Fiscalía y hasta un abogado propio a cambio de que les diera trapos sucios de Víctor de Aldama. Junto con la UCO, este empresario confeso se convirtió en el otro gran objetivo de Díez por sus revelaciones sobre presuntas prácticas irregulares de los cabecillas del caso Koldo y también de Ferraz. La exmilitante, por su parte, alegó que estas pesquisas formaban parte de un trabajo periodístico de investigación.