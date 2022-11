El PP exige a Interior que mande al Congreso los vídeos de la tragedia de Melilla

El PP ha exigido este miércoles que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca de nuevo en el Congreso para dar cuenta de la tragedia que tuvo lugar en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio y que remita a la Cámara las imágenes grabadas en la valla y no ha descartado acabar apoyando la comisión de investigación sobre estos hechos que solicitan Unidas Podemos y otros socios del Gobierno.

Así lo ha anunciado en el Congreso la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien ha subrayado que “hay que saber la envergadura de lo que ocurrió y las responsabilidades”. “Hay que llegar hasta el final”, ha dicho en los pasillos del Congreso.

Gamarra ha indicado que el reportaje de la BBC sobre esta tragedia ha dejado claro que, en contra de lo que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, éste no es “un asunto bien resuelto”. “Hubo decenas de muertos y heridos y se debe saber la verdad. No cabe mirar para otro lado cuando la opinión pública internacional está mirando a España”, ha aseverado Gamarra.

En este contexto, ha pedido que Grande-Marlaska vuelva a dar explicaciones ante el Pleno del Congreso donde ya compareció “a rastras y oculto muchísimas cosas” y que, además, permita que los diputados vean todos los vídeos grabados por las cámaras de la frontera aquel día.

“Si no mandan las imágenes, nos reservamos todo tipo de acciones para conseguir que puedan verse”, ha anticipado la portavoz del Grupo Popular, quien ha rehusado opinar si, a juzgar por las imágenes del documental de la BBC, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuaron aquel día de manera desproporcionada. “Lo fundamental es poder ver todas las imágenes, no tenemos por qué ver todo lo que tiene Interior a través de un medio de comunicación extranjero”, ha dicho.

Explicó que, aunque inicialmente el PP no apoyó la comisión de investigación que solicitaron varios grupos el pasado verano porque no compartían “su enfoque”, ahora no descartan si votar a favor. “Si es necesario llegar hasta ese punto, por supuesto”, ha comentado, recalcando que “hay que llegar hasta el final”.

Y es que, un documental de la BBC contradice la versión de Interior sobre lo ocurrido y la aplicación de la ley de seguridad ciudadana que dio en su momento el ministerio del que es titular Fernando Grande-Marlaska. Ante estas declaraciones, Interior ha reiterado su “más firme respaldo a la actuación de la Guardia Civil y reafirmar que actuó de forma proporcional, ajustada a la legalidad y firme ante un intento de asalto violento a nuestra integridad territorial”. -El documental asegura que el Gobierno español habría ocultado vídeos que mostrarían a agentes marroquíes entrado a territorio español para recoger los cadáveres de los migrantes fallecidos y llevarlos de vuelta a su país-.

Interior tilda de “decepcionante y sorprendente” que se hagan acusaciones de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba. Además, recordó que “absolutamente nadie, ni la Guardia Civil, ni la Gendarmería, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo ni las autoridades marroquíes sostienen que las muertes tuvieron lugar en territorio nacional”.

Además, apuntó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “seguirán defendiendo nuestras fronteras con la misma profesionalidad, ejemplaridad y sujeción a la legalidad”.

“¿Vio sus mentiras?”

La diputada del PP y portavoz en la comisión de Interior, Ana Vázquez, ha exigido a Marlaska explicaciones por dicho documental y le ha preguntado durante su intervención si lo había visto. “¿Vio el documental de la BBC? ¿Vio sus mentiras? ¿Dirá algo o seguirá callado, como con el aumento de la criminalidad?”, le espetó.

Marlaska aseguró que no se habían producido ninguna devolución en caliente y mantenía que la actuación de la Guardia Civil había estado ajustada a la legalidad. Asimismo, el titular de Interior negaba tajantemente en una sesión de control al Gobierno, tras ser preguntado por un diputado de la oposición, la entrada de la policía marroquí en territorio español. “Usted da por hecho que gendarmes marroquíes entraron en territorio Español. Falsedades de ese tipo, salvo existencia de pruebas, le pido que no diga”, aseguraba el titular de Interior al tiempo que calificaba como “bulo” las informaciones vertidas en un “programa” de televisión -en referencia al de la BBC-.

