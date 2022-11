El PSOE suspende el acto con barones para celebrar la victoria de 2019

El acto estaba previsto, pero no se había anunciado ni agendado oficialmente y a esto se aferra ahora el PSOE para negar que haya ninguna rectificación en sus planes. Ferraz había proyectado para este sábado en Ifema (Madrid) un evento de celebración del tercer aniversario de la victoria del PSOE en 2019. El primer triunfo en las urnas de Pedro Sánchez fue un hito importante para los socialistas, que les permitió revestir de la legitimidad de las urnas el poder que consiguieron un año antes tras la exitosa moción de censura a Mariano Rajoy.

En el acto estaba previsto que el secretario general estuviera arropado por todos los barones territoriales del partido, una foto de unidad territorial que el PSOE busca reproducir con cierta asiduidad para exhibir músculo de cara a las elecciones de 2023. Sin embargo, alegando “problemas de agenda”, desde la dirección socialista se ha descartado ahora su celebración, en un intento de dotar de normalidad al inconveniente. “Hay múltiples actos de aquí a diciembre y en ocasiones se cambian cuando se considera que es prioritario uno sobre otro”, ha señalado Pilar Alegría en rueda de prensa. Lo cierto es que según apuntan fuentes socialistas la idoneidad de celebrar este aniversario, que extraoficialmente sí se comunicó a los periodistas en el marco de la apretada agenda de actos que Sánchez desplegará hasta final de año, tan cercano al de los 40 años de la victoria de Felipe González era cuestionable.

En primer término, porque tras las comparaciones serían evidentes. Fuentes socialistas reconocen que sería difícil igualar “la imagen” que se consiguió en Sevilla, donde se consiguió congregar a unas 3.700 personas, según la organización. Y, en segundo término, porque entonces fue imposible congregar a los barones territoriales, que expusieron diversos motivos de agenda para ausentarse del acto junto a Felipe González, y cuya presencia o reiterada ausencia ahora se leería como un mensaje en clave interna.

Las distancias que están marcando los presidentes autonómicos respecto a la dirección son evidentes y en el PSOE miden bien cada movimiento para que no resulte contraproducente. “Son líderes autonómicos, no tienen que estar en todos los actos aplaudiendo”, defienden desde la dirección, dejándoles cierta autonomía. La autonomía es tal que algunos “hacen la guerra por su cuenta”, según definen también fuentes socialistas, para intentar que el desgaste del Gobierno no les contamine.