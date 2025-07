Ayuso ruega al PSOE que "delinca más despacio" mientras arropa a Feijóo: "Tuyo es el partido, estamos a tu lado"

El Partido Popular (PP) clausura hoy su XXI Congreso Nacional en el que han reestructurado su organización interna con el objetivo de proyectar una imagen de unidad, solidez y cercanía con los ciudadanos para conseguir que el recién renovado presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, consiga llegar a La Moncloa.

Tras un intenso fin de semana de Cónclave popular, los de Núñez Feijóo ponen fin a la redefinición del partido en un momento crucial en la política española, especialmente tras la debacle del PSOE, y con ello el Congreso finaliza con la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con la clausura del presidente Nacional, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, la presidenta madrileña ha reafirmado su apoyo al presidente Feijóo, a quien le ha reiterado que desde el PP madrileño están "muy orgullosos" de que haya sido en la capital donde ha obtenido el "respaldo absoluto". "Tuyo es el partido, vamos a estar en todo momento a tu lado", ha remarcado.

"Querido presidente, este es tu momento. Tienes a todo el PP detrás de ti. Has dado tu mejor versión, y vaya paciencia has tenido con todos nosotros durante estos años. Sé que han sido años duros, pero has reafirmado tu compromiso con el PP", ha reconocido la presidenta madrileña, mientras le ha reconocido la "valentía" que hay que tener "para ponerse al frente de lo que nos ha dejado el sanchismo". "Vaya papelón, presidente. Cómo lo han dejado todo...", ha añadido.

Sin embargo, también ha tenido unas palabras para el PSOE de Pedro Sánchez -con quien pretenden acabar políticamente tras este Cónclave popular-, a quienes ha pedido que "delincan más despacio" porque "no nos da tiempo a asimilarlo todo".

Critica el comunismo y asegura que Sánchez está "deseando ponerse el chándal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado la ocasión para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentando que se está "mimetizado con sus socios" y con un Gobierno "escorado a la extrema izquierda". "Te pondrías el chandal caribeño y lo sabes", le ha espetado.

Durante su intervención, Díaz Ayuso ha aprovechado para criticar a un Sánchez que no tiene "ningún principio y todo el cinismo del mundo". "Para desgracia de España, Sánchez se ha mimetizado con sus socios, y para eso hace falta no tener ningun principio y todo el cinismo del mundo", ha argumentado.

Así, la presidenta ha criticado que se está ante el Gobierno "más grande e inútil de la historia", en el que todo "va a peor" pero "no gobierna la derecha", además de que ha asegurado que el socialismo español "ha vendido su alma al comunismo, para desgracia de todos".

Por si fuera poco, Díaz Ayuso ha cargado contra un Gobierno de España "que se ha escorado a la extrema izquierda, porque es el único lugar donde les queda por crecer un poco". "Nuestra obligación es representar a todos aquellos que quieren a España y se niegan a esa podredumbre política", ha censurado

Cuestiona la actuación de Sánchez en el 'caso Cerdán'

Díaz Ayuso se ha referido también a la actuación del presidente del Gobierno, y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en relación con lo acontecido en el PSOE tras el Informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señaló al ex "número tres" del partido, Santos Cerdán, como presunto cabecilla del 'caso Koldo'.

"Ayer Sánchez se pintó la cara como un indio arapahoe para dar pena. Un maestro del teatro y del escapismo", ha argumentado la presidenta de Madrid mientras se ha preguntado "cómo puede ser que el 'tres' acabe con el 'dos' y no sea porque se lo ha pedido el 'uno'", en referencia a Santos Cerdán, Koldo García y Pedro Sánchez, respectivamente.

"Todo es posible en la era de Sánchez mientras le den siete miserables votos para retorcer la verdad", ha añadido mientras ha espetado que el socialista le debe el Gobierno "a un pacto corrupto" con EH Bildu.

Finalmente, la popular ha lamentado que "va a volver el golpe a Cataluña" mientras ha aventurado que "la herencia sanchista va a dejar mucho daño, mucho agravio y mucho colocado", motivo por el que el trabajo del PP cuando llegue a La Moncloa "va a ser todavía mayor" y se les va a exigir "mucho más", a lo que ha añadido que "nos gustan los retos".