Más de 700 personas arropan a Ospina en su candidatura al ICAM

“Hoy es un día importante para impulsar una candidatura que, precisamente, quiere poner la fuerza y la generosidad en el centro, para transformar a partir del 20 de diciembre la abogacía actual en la abogacía del siglo XXI”, comenzaba su discurso Ospina tras agradecer a los aproximadamente 700 presentes su asistencia en un acto electoral, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde la plataforma Ahora Abogacía ha presentado públicamente su candidatura y expresado la intencionalidad de su programa electoral: “Por un Colegio Respetado, Unido y al Servicio de los colegiados” en cuya elaboración han participado más de 1.000 abogados durante 6 meses de trabajo.

“No vamos a hacer propuestas que no se puedan cumplir”, asegura Ospina, citando que “el principal desapego hacia el Colegio se basa en los continuos incumplimientos”, señala en referencia al programa del actual decano, José María Alonso, quien ahora apoya implícitamente la candidatura considerada oficialista, encabezada por Eugenio Ribón.

Dignificar la profesión

El candidato, cómodo frente a los electores, pedía su apoyo al proyecto que encabeza, y que, a partir del 20 de diciembre, “construyamos juntos la profesión que merecemos, que la abogacía recupere su protagonismo y la ilusión de volver a ser: volver a ser respetada, volver a ser considerada y sobre todo y, ante todo, que volvamos a estar unidos”, reclamaba Ospina reseñando que “estas elecciones no tratan solo de un programa electoral, o solo de un candidato o de un mero cambio de decano. Estas elecciones tratan de un cambio para volver a ser”.

Tras exponer los problemas más acuciantes en la abogacía, el candidato ha recordado que “no estudiamos derecho para tener que ir con la cabeza gacha ante los desplantes en el día a día. No estudiamos derecho para ser cómplices en el silencio de estos atropellos que han reducido la dignidad de la profesión”, un discurso que calaba en el público asistente a tenor de sus aplausos y otras muestras de asentimiento general.

El mejor equipo posible

La determinación que ha proyectado Ospina sobre el escenario estaba respaldado por toda la candidatura, que para Juango suponen “el mejor equipo posible”, que están dispuestos a trabajar con el “objetivo de servir”.

Un equipo que “viene a construir y a llevar adelante la transformación que requiere nuestra institución”, refería, defendiendo que “esta candidatura es la candidatura de nuestra generación, la generación del siglo XXI. Una generación que es hija de la democracia y que conoce, que el camino que hicieron nuestros padres para alcanzar nuestros derechos y libertades no fue fácil, pero se consiguió”, todo ello basado en la búsqueda constante de la unidad de la abogacía, “como único instrumento para cambiar las cosas”.

“Esta es la candidatura de la generación del siglo XXI porque nuestra generación no discrimina por la diferencia de edad”, recordaba el candidato a decano en clara referencia a quienes se dice pueden decantar estas elecciones: los jóvenes abogados.

“Demasiado joven”

“He oído por ahí que no ganaremos porque no nos apoyan los grandes despachos. Que no ganaremos porque soy demasiado joven. Que no ganaremos porque nuestra candidatura tiene mucha presencia en redes sociales y en medios de comunicación” aseveraba un candidato consciente de las supuestas debilidades que se achacan a su candidatura, pero firme en que “quienes dicen esto creo que no han entendido de lo que tratan estas elecciones, y que no entienden esa máxima de que el éxito de una idea no depende de quiénes son los que te apoyan, sino de la fuerza de sus convicciones”, reiterando la movilización social el día de las elecciones como la mejor respuesta a estas críticas, provenientes de quienes no quieres reconocer una abogacía que tiene diferentes realidades y sensibilidades “pero que unida nos hacen más fuertes”, refería Juango en el Círculo de Bellas Artes de Madrid ante unas 700 personas.

Ilusión y esperanza

El candidato cerraba su aplaudida intervención retomando los orígenes de esta campaña, recordando que “ésta es la candidatura de la ilusión y la esperanza, ésta es la candidatura para volver a ser, para volver a ser respetados, volver a ser influyentes y sobre todo, volver a estar unidos con nuestro Colegio”, pidiendo a los votantes que salgan de su zona de confort, “hablaremos con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de universidad y con todos los juristas de Madrid para que vayan a votar”, el 20 de diciembre.

“Compañeros tenemos la oportunidad de ser protagonistas en un día histórico, un día que rompa el silencio que llevamos muchos años muchos de nosotros en el corazón”, cerraba un candidato visiblemente emocionado por la respuesta de los asistentes en el día que también es su cumpleaños, como han citado muchos de los presentes a lo largo del acto.

Anteriormente a Ospina han intervenido la totalidad de los miembros de la lista electoral, desgranando su papel en esta candidatura “diferente, valiente, que quiere ser un referente ante los retos del siglo XXI, propia de nuestro tiempo, y propia de nuestra generación. Y una candidatura, en fin, que solo puede ser gracias a vosotros”.