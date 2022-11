Malestar por los criterios de Interior para el ascenso a general de la Guardia Civil: “Se consolida de forma contumaz la arbitrariedad”

Malestar en algunos sectores de la Guardia Civil, sobre todo entre los coroneles con expectativas de ascenso al generalato, por la política que sigue el Ministerio de Interior a la hora de de elegir los que llevarán el fajín.

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha difundido una nota en la que recuerda que el pasado día 8 el Gobierno aprobó cuatro ascensos a general de brigada de la Benemérita. “No sería noticia si no fuese porque con ellos se consolida de forma contumaz la arbitrariedad en un asunto tan importante como es la promoción profesional en un cuerpo clave para el funcionamiento del Estado y para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

“El ministro del Interior ha ninguneado al Consejo Superior de la Guardia Civil -órgano de evaluación, cuyo informe es preceptivo- y en su propuesta para el ascenso, una vez más, ha alterado de forma poco comprensible el orden de prelación acordado por el órgano competente tras evaluar todos los méritos acreditados por los coroneles a lo largo de una carrera de más de treinta años de duración”, agrega.

“Caminamos hacia el “ascenderá quien yo diga”, sin más. A poco que se indague, se comprobará que la última docena de ascensos se ha producido con un desorden inexplicable, con total desprecio de los principios legales de mérito, capacidad e idoneidad establecidos por las leyes, que deben ser evaluados conforme a criterios objetivos”.

Subraya que en los ascensos del ciclo iniciado en el 2020 no fueron ascendidos quienes habían sido clasificados como los dos mejores con los números 1 y 2; en los del ciclo de 2021, seis de los siete mejor evaluados no fueron ascendidos pues ascendieron los clasificados con los números 1, 9, 10, 13 y 15; en este nuevo ciclo de 2022, al parecer, pues no hay transparencia y la lista “no ha sido publicada, el mejor evaluado no ha sido ascendido y le han superado cuatro que iban por detrás. En fin... los saltos son ya la norma; se va consolidando lo excepcional como lo habitual sin que nadie reaccione”.

“Afortunadamente, de momento, tampoco parece que los ascensos se hayan debido a afinidades políticas. Eso, insistimos que “de momento”, está fuera de toda duda, pero sí está claro que los ascensos se deben a motivos y criterios distintos de los legal y reglamentariamente establecidos”.

“Denunciamos públicamente esta situación porque de seguir por estos derroteros se verá sin duda mancillado el prestigio de lo que es y significa ser general de la Guardia Civil y se podría ver afectada la credibilidad de una Institución, nuestra Guardia Civil, que hasta la fecha podía presumir de independencia y autonomía para promocionar a los que acreditaran ser más capaces por los méritos acumulados en una noble y larga competencia de décadas de servicio en condiciones de igualdad de oportunidades”, concluye.