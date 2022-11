El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha reunido hoy a su Comité Ejecutivo ante quienes ha instado a perseverar para lograr el cambio que necesita España y anunció este lunes que su formación presentará una propuesta para que la sedición se mantenga en el Código Penal y se introduzca como delito “cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del resto de España”. Además, ha criticado que ya estén “amagando” con modificar también el delito de malversación, algo que, según ha dicho, “ya sería el colmo”.

Durante su intervención ante los miembros de su partido se ha centrado sobre todo en la decisión del Gobierno de derogar el delito de sedición, pero también ha confirmado que el Grupo Popular ha presentado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre la tragedia de Melilla el pasado 24 de junio.

Feijóo apuntó que, a su modo de ver no existen “metamorfosis profundas” en el nuevo ideario del PSOE, porque “muchos me han trasladado su malestar, estupefacción y tristeza” ante la propuesta Sánchez en cuanto a la sedición. Criticó que Sánchez acepta desproteger el estado para mantenerse en el poder. “Todo se está haciendo por intereses particulares”, sentenció.

El líder de los populares interpeló a varios del PSOE para que frenen esta deriva, y, tras confesar que siente respeto y amistad por varios barones, aseguró que “se van a tener que posicionar” de manera que todos los diputados autonómicos “participarán directamente en esta decisión como representantes” y las consecuencias serán para todos. Feijóo aseguró que “o se está con el interés particular de Sánchez o con el resto de España”. El jefe de la oposición, por ello, ha apelado a esos barones del PSOE porque en derogación de la sedición “no caben medias tintas” y están “obligados a dar un paso al frente pero no solo para hablar” sino que tienen que “posicionarse y votar”.

El líder del PP recordó que ahora le piden a los populares que “no demos lecciones” mientras que los interlocutores válidos son Puigdemont y Junqueras. “No me van a callar”. “Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada. Además, destacó que ahora, están “amagando” con modificar también el delito de malversación y eso “ya sería el colmo”. En este sentido, ha apuntado que es posible que vengan más “cesiones” como “perdonar la malversación”. Indicó que no existe un principio democrático capaz de justificar que el independentismo haga un Código Penal “a su medida” y que cuente con la “complicidad” del presidente del Gobierno.

Cesiones previas

Y es que, antes de la sedición, recordó Feijóo, hubo ya otras cesiones: los indultos y la imposibilidad de investigar por parte del CNI todo lo que atañe al independentismo. Por ello, advirtió de que ahora, lo siguiente que llegará también será lo que atañe a la malversación. “Se está desprotegiendo el Estado democrático, aunque amenacen con volver a atacarlo” y recordó que los sediciosos se jactan de haber logrado facilidades para volverlo hacer. “Mientras ellos avanzan, España retrocede”. El líder del PP subrayó que es “inconsistente jurídicamente” porque, “al aceptar la tesis del independentismo se les allana las causas abiertas en UE de manera que se podría condenar a la nación frente a los sediciosos”, advirtió.

Preservar la sedición

Ni la mayoría de los catalanes ni de los españoles, dijo, “quiere ser cómplice para esto” y, garantizó hacer lo posible para frenarlo. Por ello presentarán una propuesta para que se mantenga en el Código Penal el delito de sedición y sea perseguido cualquier intento de romper una comunidad autónoma. “Haremos lo que dijo Sánchez que era imprescindible y el conjunto de su partido tendrá que elegir: si sigue a Sánchez o sigue la defensa de España”. Feijóo recordó que “Sánchez no tiene derecho a impugnar de facto una sentencia del Tribunal Supremo de la mano de los condenados por ella, ni a legislar a la carta de los independentistas, ni a mercadear con los poderes del estado porque son patrimonios de todos los españoles, ni a disponer del Estado como si fuera suyo; porque no lo es”.

Feijóo recordó que, algunos dirán que si suman mayoría parlamentaria tienen derecho, pero el líder del PP explicó por qué no. “Falta a la verdad porque dice que el delito de sedición está obsoleto, pero lo ratificó el gobierno socialista en 1995, dice que la sedición como tal no existe, pero el delito existe solo que con Sánchez se podrá vulnerar. Dice que los demás países no castigan de manera severa el ataque a la democracia cuando, falta a la verdad, porque lo condenan de una forma más severa”. Dice, además, que tiene el respaldo ciudadano, pero “se presentó con el compromiso de agravarlo, por lo que tiene el aval para adoptar lo contario a lo que dicen”. Recordó que hace dos semanas no lo iba a derogar, y hace una que sí. “Pretendían engañarnos hasta el final y, cuando no hubo forma de ocultarlo, pretendían nuestra complicidad. Ni la tienen, ni la tendrán”, dijo.

El líder de los populares ha recordado que, si “para mantener viva su interlocución con ERC tiene que hacerle un Código Penal a la carta, para mantenerla con nosotros tiene que hacer lo contrario”. Además, advirtió de que, a cambio del escándalo, “seguramente se tapen otros escándalos del gobierno. Lo veremos pronto” y el PP buscará que todos se retraten en las Cámaras.

Feijóo dijo que no es fácil seguir el ritmo del Gobierno, “despropósito tras despropósito”, “mentira tras mentira”. Por ello, el líder del PP ha propuesto a su Ejecutivo lograr el cambio “con serenidad, moderación y centralidad que une a la mayoría de los españoles” por mucho que “nos provoquen y se alteren”. “No estamos para insultar a Sánchez ni dar a España más histrionismo y ocurrencias. Hemos venido a ganar y estoy más decidido que el primer día para conseguirlo” porque “cada día tenemos un motivo más y podemos lograrlo hoy más que nunca”.