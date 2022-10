Feijóo asegura que Sánchez le “mintió en las negociaciones del CGPJ”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha cargado de manera contundente contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a quien ha acusado de “mentirle” en las negociaciones de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En un acto del partido, donde los populares gallegos han celebrado su tradicional pulpada, Feijóo ha acusado a Sánchez de “mercadear” con España para lograr los votos de ERC a cambio de un “sí” a los Presupuestos Generales del Estado, o que siga aproximando a presos de ETA para tener el apoyo de EH Bildu o la selección selecciones vascas puedan competir de manera internacional para lograr los votos del PNV.

“Sánchez no tiene límite a la hora de negociar su supervivencia en la Moncloa”, sin embargo; el líder del PP aseguró que él no cree en esa forma de hacer política. “El papel de un líder de la alternativa no puede ser el de rescatar a un Gobierno de sus errores. Aun así, vale la pena asumir el desgaste de un Ejecutivo en descomposición para que no se desgaste España. Lo hemos intentando”, afirmó Feijóo recordando los hasta seis pactos ofrecidos al Gobierno y para los que no obtuvo respuesta alguna.

“Hemos presentado un pacto para despolitizar la Justicia. Una respuesta que siempre osciló entre el silencio y el insulto. Le hemos ofrecido una vía alternativa contra el radicalismo para terminar la legislatura con el constitucionalismo, pero Sánchez nos ha enseñado que sus pactos con el radicalismo y el independentismo no obedece a las obligaciones para mantenerse en el Gobierno sino, además, a una decisión personal. Prefiere gobernar con el radicalismo e independentismo que con el constitucionalismo”, algo que, dijo, ha quedado demostrado cuando ha querido negociar la modificación del Código Penal, rebajando el delito de sedición.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su discurso en la jornada de clausura de la tradicional pulpada del partido en Lugo, este sábado. EFE/ Eliseo Trigo FOTO: Eliseo Trigo EFE

El líder del PP recordó que fue entonces cuando “puso todas las cartas sobre la mesa. Nos mintió en las negociaciones del CGPJ” y, advirtió de que “el orden constitucional no se protege a plazos, ni es compatible con pactar una ley para despolitizar a los jueces y acordar otra con los que quieren saltarse la ley”.

Feijóo insistió en que el PP sigue en la defensa de la ley y por ello, “no es posible pactar con los que quieren reforzar el estado de derecho y, al mismo tiempo, con los que quieren romperlo; con quienes quieren conculcar el Código Penal y hacer un código a la carta de los socios que quieren conculcarlo. No es posible despolitizar la justicia y conceder indultos a los políticos”. “No es posible mentir a todos todo el tiempo”. Por eso, recordó, “iniciamos las conversaciones con el Gobierno y suspendimos las negociaciones con él cuando tuvimos la constancia de que el Ejecutivo quería romper con nuestras obligaciones”.