La Fiscalía pide no rebajar la pena del primer caso de violación que verá el Tribunal Supremo

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene su petición de penas para los jugadores del Club de Fútbol Arandina (Burgos) condenados por violación a una menor. Los fiscales de la Sala de lo Penal se reunieron este martes para debatir qué hacer con la Ley del “solo sí es sí” y, según confirman fuentes fiscales, no solicitarán ninguna rebaja en los primeros casos que verá el Alto Tribunal sobre agresiones sexuales con la norma del Ministerio de Igualdad ya en vigor.

La Sala que dirige el magistrado Manuel Marchena preguntó a las partes si querían modificar sus conclusiones con la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Libertad Sexual, aprobada por el departamento que dirige Irene Montero, antes de que los jueces pasen a revisar la pronunciada rebaja de condenas que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hizo sobre los violadores (no por haber aplicado la nueva normativa, sino por contemplar atenuantes). La Fiscalía pide para dos de los futbolistas que la condena se eleve a los 10 años porque entra dentro de la horquilla que contempla la Ley del “solo sí es sí”.

La Audiencia de Burgos relató como hechos probados que tres jóvenes agredieron sexualmente a una menor en un piso, siendo conscientes de que la niña no superaba los 18 años. Llegaron a eyacular en la boca de ella y a penetrarla. Los magistrados sentenciaron en un primer momento que se había producido una agresión sexual a menor cometida con intimidación y el agravante de haber actuado de forma conjunta como sucedió en el caso de La Manada e impusieron a cada uno 38 años de cárcel. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad creyó que la intimidación no había quedado probada así que directamente absolvió a uno de los tres acusados y rebajó las condenas de los otros dos a cuatro y tres años de prisión.

La Fiscalía no estuvo de acuerdo entonces (recurrió al Supremo para volver a subir las penas) ni lo está ahora después de haber revisado de nuevo el escrito aplicando el filtro de la Ley del “solo sí es sí”. El Ministerio Público no se sale, por tanto, del carril marcado por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en un decreto de este mismo lunes en el que busca bloquear el goteo de rebajas que se están imponiendo a violadores como una consecuencia no deseada de la norma estrella de Igualdad. García Ortiz aclaró que cualquier condena que esté dentro del abanico de penas que contempla la nueva Ley debe quedarse tal y como está en las peticiones que haga la Fiscalía.

La reunión de los fiscales de penal del Alto Tribunal este martes también sirvió para debatir otros asuntos que verán los magistrados relacionados con delitos sexuales y en todos ellos el criterio de la no reducción se mantuvo. Las decisiones que vaya tomando el Tribunal Supremo sobre estos asuntos se esperan desde el Gobierno como una solución a la unificación de criterios del resto de tribunales que están aplicando la Ley de Montero de forma muy dispar.