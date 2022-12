Arrimadas presentará su candidatura de “unidad” para liderar Cs aunque no renuncie Bal

Después de que el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de la formación naranja en el Congreso, Edmundo Bal, se postulara el viernes pasado como candidato para liderar a los liberales en las primarias previstas para el 9 y 10 de enero, la presidenta naranja, Inés Arrimadas se pronunció en rueda de prensa. La convocatoria había generado una gran expectación ante la incógnita de si anunciaría o no su candidatura al proceso interno y así rivalizaría con Bal por el liderazgo del partido.

Era patente la mala relación que ambos han mantenido en las últimas semanas por haber apoyado la ley del “solo sí es sí” que ha provocado la rebaja de condenas o la liberación de numerosos agresores sexuales y violadores. De hecho, cuando Bal anunció su candidatura, Arrimadas se enteró unos minutos antes. Por la noche del viernes se encontraron en la cena que tenía el partido por Navidad y no se dirigieron la palabra.

La líder de Cs apuntó que los naranjas son “esenciales” y recordó el proceso de refundación en el que llevan varios meses trabajando. “Ha sido un proceso de escucha, participación y tormenta de ideas sin precedentes” donde se sacaron unas conclusiones que se aprobaron el pasado 7 de noviembre y se presentaron el jueves día 10 a los socios liberales de Europa. Recordó la asamblea que se celebrará el 13, 14 y 15 de enero de la que, subrayó “hay que salir sí o sí unidos” porque “siempre ha sido ese el objetivo, el estar mejor preparados” para así ayudar a los candidatos en los comicios autonómicos y locales.

Candidatura de unidad

Arrimadas indicó que aún no había presentado su candidatura porque estaban aún en el proceso de las ideas, de los equipos y cómo organizarse, es decir; “en el momento del qué y el cómo, pero no en el quién”, porque, dijo, no quería desvirtuar el trabajo de refundación. También, apuntó que no se había pronunciado porque lleva mucho tiempo “trabajando por una candidatura de unidad”, algo de lo que es “plenamente consciente Edmundo Bal”. Una candidatura de unidad que recoja las conclusiones, sin cesarismos, con nuevas caras, nuevos perfiles, con una suma de activos y sin restar ninguno de activos políticos, con “un gran protagonismo del ámbito local y autonómico”.

Esa refundación, apuntó, no está pensado de cara a las elecciones generales sino para impulsar el partido enfocándose en las autonómicas y locales, dijo la presidenta de Cs. “Son principios imprescindibles” y volvió a recalcar de nuevo la necesidad de un “partido unido”. “No podemos permitir que se tire por la borda los cuatro años de trabajo de los compañeros autonómicos”.

“Discrepancias ideológicas”

Arrimadas reconoció la tormenta que la candidatura de “mi amigo y compañero” Bal ha causado en el partido y que provocó “sorpresa e incertidumbre” en el partido y la militancia.

Siguió refiriéndose a Edmundo Bal como “compañero y amigo” y aseguró que se trataba de “discrepancias ideológicas” lo que habría producido el choque entre ambos. Sin embargo, dijo, “nada puede llevar al partido a la ruptura, y menos en este momento” porque “estoy convencida de que nuestro país nos necesita”, apuntó.

Incluir a Bal

Por ello, la líder de Cs dijo que, a pesar de todo lo que ha pasado Inés Arrimadas aseguró que seguirá trabajando en esa candidatura de unidad, donde tendría cabida también Bal. “Hay que abrir el partido a nuevos liderazgos y nuevos equipos de dirección y ayudar a nuestros compañeros por el proyecto liderar”. Pero, Arrimadas dejó claro que “solo en el caso de que Bal no retire esa candidatura y recapacite, solo en ese caso, presentaré mi candidatura para proteger el partido y evitar que vayamos absurdamente a una batalla campal”. “No podemos ser un partido apéndice ni del PP, ni del Gobierno de Sánchez”. Además, recordó Arrimadas que ella no quiere ganar con un partido roto.

La voluntad de la líder de Cs es continuar en privado hablando con Bal y aseguró que no dará entrevistas en los medios porque no quiere convertir el proceso en un espectáculo mediático, ni que los periodistas sean los interlocutores. Lo que tenga que decir, dijo, se lo dirá a él y retomará las conversaciones con él.

La propuesta de Arrimadas es una lista, que aún no está conformada y debería construirse con todos los perfiles del partido y está convencida de que se necesita dar protagonismo a nuevos perfiles desconocidos. Asimismo, la líder de Cs desconoce los apoyos que tiene Bal que contaría con el grupo parlamentario naranja, casi en su totalidad, a su favor.