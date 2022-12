Feijóo desvela que se vio “hace unos días” con Arrimadas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado este viernes que “hace unos días” se vio con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y ha rechazado que en ese encuentro hablaran de posibles fichajes.

Según ha destacado, el partido naranja está en “pleno proceso organizativo interno” por lo que, aseguró, “yo no vengo a hacerle OPAS a los partidos sino a ponerme a disposición de sus votantes. Y lo bueno en la democracia es que los votantes no son reos de ningún partido sino que votan cada cuatro años y lo magnífico de la democracia es que no solamente se puede elegir al Gobierno sino que se puede cambiar”, ha declarado en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, que ha recogido Ep.

El líder del PP ha asegurado que fue una “cordialísima reunión”, y ha señalado que Arrimadas le contó que Cs está en este momento un “régimen de organización interna” y ha indicado que conversaron sobre la situación de España. “Hemos compartido muchas preocupaciones lógicamente de la deriva autoritaria del Gobierno”, ha manifestado.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas no quiso dar ningún detalle sobre el encuentro y solo confirmó que sí, que se había producido y que mantenía un contacto cordial y normal con Feijóo.

“Ampliar la base electoral”

En cuanto a si el PP ficharía a Arrimadas si al final es Edmundo Bal el que gana las primarias, Feijóo ha asegurado que al PP “lo que le interesa es ampliar su base electoral” y ha añadido que están trabajando en eso. El presidente del PP ha indicado que no puede “concretar nada” porque “no hablaron nada” de fichajes. Dicho esto, ha señalado que el Partido Popular ha mejorado su porcentaje de voto, como recogen las encuestas, algo que, a su entender, evidencia que “hay votantes del centro, del centro-izquierda y de la derecha que están confluyendo en el PP”. “Soy optimista de cara al futuro. Creo que los españoles tomarán dos caminos: seguir con el proyecto de Sánchez y sus socios independentistas o votar la alternativa que supone el PP”, ha manifestado.

Dentro de la ronda de contactos que, desde que el líder del PP llegó a la presidencia del partido, ha emprendido con otros partidos, Feijóo reconoció que ha visto a todos los líderes de partidos que ha “podido”, citando algunas reuniones ya conocidas estos meses como la que mantuvo con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con el presidente de UPN, Javier Esparza, con la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, o con el presidente de Vox Santiago Abascal. También ha desvelado que se ha visto con el líder del Más País, Iñigo Errejón. Sin embargo, en este caso no ha dado más detalles.

Finalmente, Feijóo ha sacado pecho de las encuestas porque dan una media de 40 o 50 escaños más al PP, por encima del PSOE, criticando la encuesta del CIS. Sin embargo, ha indicado que esa encuesta del CIS también sitúa a su partido con unos 4,5 puntos de ventaja sobre los socialistas. “¿Esos millones de euros que le damos al CIS para que nos mienta no deberían estar sometidos a algún tipo de responsabilidad?”, ha preguntado, para añadir que “ningún profesional de la demoscopia” en España se cree los datos del CIS, que “no cuenta la verdad en ni una” de las encuestas.