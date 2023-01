Díaz activará la negociación con Podemos cuando oficialice Sumar

El tablero electoral a la izquierda del PSOE se mueve ya con vistas a las elecciones generales, aunque no al ritmo que a todos los actores políticos implicados les gustaría. Aún queda todo por hacer en este espacio, a nivel de la organización política, y sigue siendo una incógnita el formato con el que se presentarán Unidas Podemos, Yolanda Díaz y el resto de formaciones de cara a diciembre.

Sumar, que continúa inmerso en el proceso de escucha que inició la vicepresidenta segunda del Gobierno en verano en Madrid, ya tiene prevista una fecha de finalización de su gira y de las conclusiones que los grupos coordinadores están recogiendo en los actos de escucha. Sumar prevé finalizar sus escuchas antes de las elecciones autonómicas y municipales, según ha confirmado este diario de fuentes de la plataforma. Hasta ahora, Díaz y su equipo ha recorrido 5.000 kilómetros para visitar 12 ciudades, en las que ha realizado 10 actos públicos. Reanudará su camino el próximo 14 de enero en Barcelona junto a la alcaldesa Ada Colau.

Este punto, el de terminar la gira de escucha, es el paso que viene reclamando Podemos desde hace tiempo, pues buscaba que la vicepresidenta acelerará este proceso. En el cuartel general morado deseaban que Díaz «terminara de organizar su partido». Sin embargo, la ministra de Trabajo no se ha dejado presionar por las prisas de Podemos y evita dar pistas sobre el modo en el que se relacionará Sumar con el resto de partidos. Los morados han pedido en multitud de ocasiones que oficialice ya su candidatura y si bien en público aseguran que su única opción pasa por llegar a un acuerdo con Sumar para las elecciones, lo cierto es que en privado ya ven lejana esa posibilidad. Podemos pide a Díaz que explicite públicamente ya si «va a ser candidata de Podemos» y «de la unidad» para después negociar la alianza electoral. Esta es una de las condiciones que pone Podemos en privado, que la vicepresidenta asuma que es su candidata, más después de que los morados hayan renunciado –en un principio– a proponer a una candidata con carnet de partido. Ayer mismo, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, lo dejó claro. Negociarán con Díaz cuando «decida si es candidata», dijo en una entrevista en RNE.

Sin embargo, la vicepresidenta no hablará con los partidos hasta que termine su proceso de escucha, según ha confirmado también LA RAZÓN, esto es, en la previa de las municipales y autonómicas. Aunque el calendario electoral puede retrasar esas conversaciones con los partidos. Este punto todavía no está aclarado ya que, según confirman en la plataforma, ahora mismo se encuentran «centrados» en el proceso de escucha. Después llegará el momento de explicar las conclusiones que Sumar está recabando a la ciudadanía. Esto es, el «contrato social» que la vicepresidenta y su equipo quieren firmar con la ciudadanía, el «proyecto de país» para «la próxima década». De hecho, este trabajo ya se está adelantando y el próximo jueves Díaz reunirá a todos los grupos sectoriales de trabajo para poner en común todo lo que han realizado hasta ahora, según ha adelanto «Público» y ha confirmado este medio. Según explican desde la plataforma, será un “punto de inflexión” para aproximarse a la siguiente fase. “La conclusión del proceso de elaboración del documento de proyecto de país y su diálogo y debate con la ciudadanía”.

Una vez concluya la escucha, deberán darse las negociaciones con las formaciones de izquierda, preparación de una candidatura con las fuerzas que se sumen y unas primarias a las que la vicepresidenta también se presentará. Es ahí donde los partidos que quieran confluir deberán jugar un papel importante. Será el momento donde todas las formaciones tendrán que ceder si de verdad quieren una candidatura de unidad. La dirección de Ione Belarra cree que ellos deberán jugar un papel predominante en la confluencia y es la carta que juegan. Si no se da un «acuerdo justo», en boca de Podemos, estos no formarán parte de la ecuación. Así, los morados se reservan la vía alternativa que comenzó a tomar fuerza hace menos de un mes, la de impulsar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, como candidata frente a Díaz, en el caso de que los partidos no sean un instrumento principal en Sumar. Podemos no está dispuesto a dar un paso atrás, pues consideran que ya lo han hecho al promover a Díaz como su candidata. Ésta hace caso omiso a las presiones y en Sumar priorizan «dar respuesta a los problemas de la gente» a las demandas de los partidos.