En directo, la cumbre hispano-francesa entre Sánchez y Macron en Barcelona

Los gobiernos de España y Francia celebran hoy en Barcelona la XXVII cumbre bilateral de su historia. Está previsto que rubriquen el Tratado de Amistad entre ambos países, un texto que no existía hasta ahora. La cita está marcada por las protestas de los independentistas, que tratarán de demostrar su músculo con una protesta a los pies del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), escenario de la cumbre.

12 unidades de los Mossos d’Esquadra (Seguridad Ciudadana, Orden Público, Canina, Subsuelo, Información, Medios Aéreos, Tráfico, Seguridad Aeroportuaria, el Grupo Especial de Intervención (GEI), unidades de paisano y la de drones) se desplegarán para velar por una cumbre sin incidentes. La Policía Nacional también activará a 20 agentes antidisturbios de manera preventiva.

Sobre la mesa de Sánchez y Macron figuran materias de muchos ámbitos y, entre ellas, destaca la cuestión transfronteriza debido a los ocho pasos que Francia mantiene cerrados unilateralmente con España, lo cual justifica por cuestiones de seguridad interior relacionadas con los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

10:28 horas: Empieza una gran silbada en la manifestación independentista contra la cumbre coincidiendo con la hora de llegada de los Gobiernos español y francés. Se escuchan gritos a favor de Puigdemont y algún que otro petardo.

10:25 horas: Pere Aragonès y Ada Colau ya han llegado al MNAC junto a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín. Los tres esperan a Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. En la espera, han estado departiendo con Manuel Busquier Sáez, representante institucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña.

Manifestación contra la cumbre hispano-francesa FOTO: Alejandro Garcia EFE

10:20 horas: La Guardia Urbana de Barcelona cifra en 6.500 los manifestantes convocados este jueves a los pies del MNAC para protestar contra la cumbre entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Es la segunda cifra más baja del independentismo tras la última protesta coincidiendo con el día de la Constitución y que reunió a 4.500 personas.

10:10 horas: Con la marcha precipitada de Junqueras se evidencia la división y fractura del independentismo en la calle. Puigdemont ha sido el más aclamado y ERC y Junts no han compartido ni un solo momento en la cita. Los dos partidos han ocupado lugares diametralmente opuestos alrededor de la fuente de Montjuïc.

9:55 horas: El presidente de ERC estaba siguiendo la protesta a un lado de la fuente de Montjuïc rodeado de militantes de las juventudes del partido hasta que un grupo se ha acercado gritando y silbando al líder republicano. “Botifler”, “traidor” o “mayordomo”, son algunos de los insultos que le han propinado. Tras unos minutos de tensión, Junqueras ha terminado abandonando la concentración entre más improperios. “Te queremos en prisión”, se ha escuchado.

9.45 horas: Junqueras se marcha de la manifestación. El líder de ERC se ha visto obligado a abandonar la protesta ante tanto abucheo. No ha estado ni una hora.

9:40 horas: Más gritos contra Junqueras. Un grupo de manifestantes, cada vez más numeroso, silba ante el líder de ERC mientras gritan “Puigdemont, president”.

9:30 horas: Suena Els Segadors en la manifestación independentista junto a la fuente de Montjuïc. Blindaje a Junqueras para evitar más gritos y abucheos: el líder de ERC se mantiene en un segundo plano, a un lado de la protesta y rodeado por dirigentes y militantes del partido.

9:05 horas: En la atención previa a los medios, Junqueras ha defendido que es “perfectamente compatible” estar dentro y fuera de la cumbre, con el president Pere Aragonès como invitado de piedra ante Macron y Sánchez y la delegación de ERC en la calle. Por su parte, la líder de Junts, Laura Borràs, ha mandado un recado a Junqueras y le ha recordado su ausencia en la última Diada de la ANC.

Un centenar de personas abuchean a Junqueras al irse de la concentración por la Cumbre FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

9:00 horas: Arranca la manifestación independentista en Montjuïc, justo en frente del MNAC, emplazamiento de la cumbre. Algunos gritos y abucheos contra Oriol Junqueras, líder de ERC. Varios manifestantes se han situado detrás del dirigente republicano y han desplegado una pancarta con la cara de Carles Puigdemont mientras gritaban “Puigdemont, nuestro presidente”. La protesta la encabeza la ANC con una treintena de entidades entre las que se encuentra el Consejo por la República del mismo ex presidente de la Generalitat, huido en Bélgica.