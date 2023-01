Mayor Oreja avisa: «La mentira se ha hecho proyecto en España»

Dos días después de que la Plaza de Cibeles de Madrid se llenara de miles de personas clamando contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y aunaran su voz por la defensa de la Constitución y las libertades, las asociaciones y colectivos que secundaron la protesta se reunieron ayer para responder una pregunta: «¿Y ahora, qué?». «¿Cómo se puede seguir siendo una sociedad civil activa?». En el manifiesto que se leyó ante las calles abarrotadas de Madrid, apuntaron entonces que «no se trata de izquierdas, derechas o centro, si no de no permanecer impasible ante la grave erosión de nuestras instituciones, el deterioro de nuestra democracia y el debilitamiento de nuestro Estado», y recordaron que los españoles no habían votado lo que está sucediendo.

La periodista Isabel San Sebastián moderó las dos mesas que el proyecto «NEOS» había propuesto para que no todo se quedara en aquella concentración secundada por más de 31.000 personas -según Delegación del Gobierno-, más de 500.000 según los organizadores.

Juan Carlos Girauta, presidente de «pie en pared», Fernando Savater, Jon Juaristi y Jaime Mayor Oreja dieron algunas pautas de lo que se puede seguir haciendo instando a la sociedad civil a que entre en campaña para «informar» a la ciudadanía y que no todo se quede en un solo día.

«Tomar conciencia»

El que fuera exministro del Interior e impulsor de NEOS, Jaime Mayor Oreja felicitó a los organizadores de la concentración que lograron el pasado sábado «confirmar un estado de opinión» en el que «muchos españoles sienten un profundo malestar ante los hechos y realidades» de este Gobierno. Por ello, primero instó a «tomar conciencia» de la naturaleza del proyecto que hoy Gobierna España donde no lo hace Frankenstein, ni tampoco busca el bien común ni la cohesión de los españoles, sino que «nos gobierna un proceso de ruptura con todos los valores que emprendimos en la Transición». Mayor Oreja apuntó que si en la Transición fuimos de la «ley a la ley» hoy «la mentira se ha hecho proyecto en España», en un país que ha estado «durante décadas determinada por la violencia terrorista». Según su análisis, pasamos «de la violencia determinante, a la mentira a través de un proceso opaco, donde no se ha dicho la verdad. En vez de afrontar, desde la verdad, lo que estaba sucediendo hemos comprado la idea de que hemos derrotado a ETA». «En vez de diagnosticar el proceso que vivíamos, se ha preferido ocultar los vasos comunicantes de ETA y ERC cuando sus acuerdos trabajaban en el actual modelo», apuntó.

El que fuera ministro del Interior apuntó que ahora «la sociedad es tan compleja que la alternativa ya es plural. Hay que saber administrar esa pluralidad que exige que los partidos y la sociedad, entiendan que, en vez de competir entre nosotros, sepan que eso es un puro despilfarro político que la sociedad española no se puede permitir en este momento». Por ello, afirmó que hay que dedicar «tiempo a la alternativa, la generosidad y el esfuerzo».

Mayor Oreja advirtió de que es evidente que en Navarra y País Vasco «ETA está a punto de ganar las elecciones».

Asimismo, el impulsor de NEOS recordó que «no estamos aquí para decir a los partidos lo que deben hacer sino para poner en marcha un compromiso». Aunque, alertó de que el final de legislatura que está por venir «será abrupto», por lo que «la alternativa tiene que estar preparada para afrontar un final de legislatura difícil» y animó a «defender más que nunca la libertad y España».

En Navarra y País Vasco ETA está a punto de ganar las próximas elecciones»

Y es que, resuelta la política penitenciaria y lo que significa la eliminación del delito de sedición ahora, desveló Jaime Mayor Oreja, en lo que están concentrados es en «avanzar a la autodeterminación». Además, apuntó que «ETA que hoy gobierna en la sombra, va a querer hacerlo a la luz del día» y vaticinó que lo hará pronto.

Por ello, llamó a la sociedad civil a asumir que hay que poner en marcha otro proceso y otro proyecto, de lo contrario, dijo, «el mal llamado frente popular tiene más posibilidades de las que pensamos» y apostó por «tomar conciencia».

Por su parte, el presidente de «Pie en pared» y exportavoz de Cs, Juan Carlos Girauta apuntó que los que critican la manifestación de Madrid y buscan caricaturizarlos «no han entendido nada» de lo que ocurrió ese día: «Fue el triunfo de la democracia».

Girauta indicó que él ahora, ha aplazado sus preferencias en cuanto a ideario o posición política para «poner por delante la necesidad de metodología democrática. Hay que rescatar la metodología de una separación de poderes y estoy ahora por eso». Cree que el PP «está apostando por un futuro en el que el PSOE le deje gobernar» algo que consideró «injusto» con Vox que, apuntó, respeta la metodología. Asimismo, Girauta alertó de que «si se gobierna con la abstención del PSOE estás en deuda y no podrás derogar las leyes ideológicas y éstas se quedarán para siempre».

Para el filósofo Fernando Savater la concentración del pasado sábado «es un fin en sí mismo. Nos damos el gusto de estar juntos defendiendo lo nuestro» porque, «manifestarnos como ciudadanos libres y sentirse libres, lo es». Y es que el «luego» más importante, el post manifestación, serán las elecciones autonómicas y municipales, «luego» las elecciones generales y «queremos un cambio político que muestre el espíritu que sabemos que está en la población». ¿Y cómo se puede impulsar ese cambio? «No quedándonos tumbados sobre el éxito que tuvimos el otro día». Savater considera que «si todos nos dedicásemos a hablar con los que conocemos: amigos, parientes, etc. y a hacer proselitismo de cara a las elecciones, será la clave. No hay mejor comando que emplear a esos miles de personas que se concentraron el sábado para impulsar ese cambio». «La gente va a reaccionar cuando vea una oposición popular que funciona» ya que, apuntó, este país es muy del «viva quien vence».

También Jon Juaristi consideró que «lo importante» es convencer a la gente en la defensa de la Constitución de 1978 algo que habrá que hacer a nivel político y cultural.