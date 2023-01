Sánchez salda con una llamada de segundo nivel los 11 meses sin informar al PP

En los últimos once meses no ha habido ningún trasvase de información entre el Gobierno y el principal partido de oposición en materia de Interior o de Defensa, dos piezas clave de la política de Estado. Este silencio administrativo total, que afecta a temas tan importantes como la lucha antiterrorista o la guerra de Ucrania, no ha sido roto por parte del Gobierno ni siquiera en segundos niveles que hicieran de canal de interlocución entre las dos partes, como ha sido tradicional y respetado por todos los gobiernos democráticos.

El secretario de Estado de Interior sí se puso ayer tarde en contacto con la portavoz en el Congreso y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para comunicarle lo que ya había anunciado públicamente el Gobierno, es decir, la decisión de enviar tanques Leopard a Ucrania, dentro de la operación conjunta aliada. Una llamada protocolaria y que busca poner sordina a la demanda de los grupos parlamentarios para que este asunto pase por el Congreso de los Diputados.

Con independencia de esta puntual llamada de ayer por la tarde, la coalición y los socios de investidura han llevado al PSOE al terreno de volar todos los cauces normales de interlocución, y que siempre ha habido, entre Ejecutivo y oposición. Y que afectaban a ministerios, pero sobre todo a Presidencia de Gobierno, con una línea permanente de comunicación reservada y que estaba blindada frente a los choques políticos o el periodo electoral.

En el plan de regeneración democrática que presentó el lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Cádiz, destacaba el punto de recuperar la interlocución periódica entre Gobierno y principal partido de la oposición, que debe ir más allá de la coyuntura política del momento o de las relaciones entre líderes, y valorarse como una obligación institucional que entra dentro del ejercicio de las responsabilidades como jefe del Ejecutivo o líder de la oposición. Esto enlaza con la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a atender la petición de negociación del portavoz económico del PP, Juan Bravo, para dialogar sobre el decreto anti crisis que aprobó el Congreso esta semana. El Gobierno remite la relación con el PP al ámbito parlamentario. Pero la realidad es que en el Congreso casi hay más comunicación institucional entre ERC y el PP que entre el PSOE y los populares.

La factura de esta incomunicación trasciende a los liderazgos políticos, ya que el sentido de este canal de diálogo permanente, que se preservaba siempre entre Gobierno y oposición ha sido dar más solidez a las políticas que deben trascender el color y las siglas de quien ocupa el Palacio de la Moncloa.

Ayer, Feijóo demandó a Pedro Sánchez, un «análisis completo» del ataque, además de «lamentar este tipo de actuaciones en nombre de una religión». Feijóo subrayó que «es lamentable lo que ha ocurrido» en Algeciras, y llamó a tratar este asunto «con mucho rigor y con una visión de Estado, sin duda». Tras un llamamiento a «ser prudentes», reconoció que no tiene «ningún tipo de información» por parte del Ejecutivo. «Yo leo lo que publican», señaló el líder de la oposición. «No voy a tratar de echar leña al fuego, lo que pido es tener información y lo que pido es tener un análisis completo de los hechos», manifestó. «Por supuesto, lamentar este tipo de actuaciones en nombre de una religión», dijo. «Y, sin embargo, nosotros desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen», concluyó el líder del PP.