El 60% de los españoles considera "insuficiente" la información que dio el Gobierno del apagón, según el CIS de Tezanos

Casi el 60% de las personas sondeadas en la encuesta flash del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) considera "insuficiente" la respuesta que dio el Gobierno de Pedro Sánchez por el apagón eléctrico del 28 de abril. En concreto, el 59,6% entiende que faltó información, frente al 28,4% que dice que fue "suficiente. Además, preguntados expresamente por lo que más se echó en falta sobre los detalles ofrecidos, el 38% respondió que "más información sobre las causas del apagón", el 26,3% más información sobre cuando se reestablecería el suministro eléctrico y un 24% dijo que "mayor rapidez en comparecer".

Según la información facilitada por la institución, el estudio se realizó desde el 29 al 30 de abril. En concreto se realizaron 1.752 entrevistas en un total de 668 municipios. De todos los sondeos, casi la mitad (46,2%) cree que la causa del cero eléctrico que dejó la península sin luz durante 12 horas fue "un accidente o fallo eléctrico", frente a un 26,6% que apunta al ciberataque como el principal motivo de lo ocurrido. El 10,7% de los preguntados se decanta por "otras causas".

El 57,3% de los encuestados dice que no echó en falta ninguna cosa en su hogar durante el tiempo que duró el apagón, frente a 41,6% que respondió de manera afirmativa. Entre este último grupo, el 35% expuso que le faltó una fuente de energía para cocinar; un 15,5% un aparato de radio a pilas; un 10% una linterna; un 8% pilas o batería y el 7% agua. Tan solo el 5,4 % de los preguntados expuso que echó en falta alimentos que no necesitaran cocinarse.

Más del 50% tenía un kit de emergencia

El CIS también desvela que casi el 54% de la población consultada había atendido la reciente recomendación de la Unión Europea de tener un kit de emergencia. Por el contrario, el 44,9% no. En relación con los españoles que guardaban el paquete de emergencia, un 34,3% expuso que lo tenían preparado desde antes del apagón frente al 65% que lo hizo a tenor de lo manifestado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Ello evidencia que los españoles tomaron nota de los consejos de Bruselas, pese a que la propia presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ironizó sobre los mismos durante una entrevista en Espejo Público en 2021. Preguntada por ello, dijo que no era necesario tener un transistor en casa, a no ser que se quisiera para llevarlo de excursión, y negó categóricamente que pudiera ocurrir un apagón.

La institución que preside el socialista Tezanos anunció este viernes que publicaría el avance de los resultados de una 'Encuesta 'flash sobre el apagón eléctrico el 28 de abril'. No es la primera vez que publica un sondeo de este calibre sobre la gestión del presidente del Gobierno. De hecho, hizo lo mismo apenas dos días después de que Sánchez diera a conocer la famosa carta en la que dejaba en el aire su futuro político y anunciaba que se retiraba a meditar tras las acusaciones contra su mujer, Begoña Gómez.

Precisamente, el sumario de la causa abierta contra ella permitió esclarecer que Sánchez redactó la carta apenas días después de que el juez Juan Carlos Peinado incoara diligencias contra Gómez por dos presuntos delitos. En aquel momento se desconocía este extremo y el presidente del Gobierno tampoco lo hizo público. Simplemente se limitó a denunciar "el fango de la derecha y de la ultraderecha". "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta (...) de si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a ese alto honor", expuso.

A los dos días de dicha misiva, Tezanos publicó un sondeo exprés según el cual un 36,7% de los encuestados apoyaban su continuidad, frente al 20,9% que respondió de manera afirmativa a la pregunta de si debía dimitir y al 23,6% que consideró que debería convocar elecciones "lo antes posible" para que los españoles tuvieran la posibilidad de pronunciarse sobre "qué habría que hacer en este tipo de situaciones".