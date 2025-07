Ábalos anuncia que colaborará con la Fiscalía Anticorrupción: "Tengo una voluntad tremenda de colaborar. Quiero acabar con este calvario"

El que fuera ministro de Transportes, así como mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto en el PSOE como secretario de Organización del partido, como en el Ejecutivo, José Luis Ábalos, ha asegurado que tiene "una voluntad tremenda de colaborar" con la Fiscalía Anticorrupción en las investigaciones del 'caso Koldo'.

"Yo tengo una voluntad tremenda de colaborar, porque me gustaría acabar con este calvario", explicó el ex militante socialista durante una entrevista en el programa 'Todo Es Mentira', en la que reconoció que no acababa de entender "de qué se tenía que incriminar".

El exdirigente socialista se encuentra actualmente imputado por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en la 'trama Koldo' y, pese a que insiste en que desconoce de qué debería incriminarse, actualmente no descarta un posible pacto con la Fiscalía dentro de la nueva estrategia de colaboración con la Justicia.

"Hay una cuestión muy clara que yo me planteo. La investigación de un delito debe partir siempre de la existencia notoria del delito, es decir, lo que sería el cuerpo del delito. En este caso debería ser el dinero, y si apareciese una fortuna grande, pues yo puedo entender que se investigue. Pero yo me pregunto dónde está el cuerpo del delito en mi caso", explicó el político valenciano.

Mientras tanto, este reflexionó sobre que es una persona que vive en el mismo lugar que hace casi 40 años, por lo que considera poco factible que haya logrado la fortuna que se le atribuye en las pesquisas del 'caso Koldo', algo que le motiva a seguir defendiendo su inocencia "hasta el final".

"Todo eso que se atribuye, que he llegado a oír que es 'el mayor caso de corrupción de la democracia', cosa que es mentira en todos los sentidos, en cuanto a volumen económico, etc. Pero es igual, esa es la propaganda. ¿Pero dónde está mi patrimonio y mi enriquecimiento? ¿Dónde esta el dinero? Si según lo que se dice hay incluso varias fuentes de orígenes... Eso no se puede esconder, no se puede disimular. Por tanto, claro que voy a defender mi inocencia hasta el final", remató el exministro durante su intervención en el programa de 'Cuatro'.

En este sentido, el diputado independiente lamentó verse envuelto en la situación actual en la que se le acusa de corrupción, y especialmente en su localidad natal, Valencia. "Muchas veces hemos dicho 'sería bueno que la gente, después de su paso por la política, volviera por donde empezó'. Pues yo he vuelto por donde empecé y, sin embargo, curiosamente, acusado de corrupción", explicó, mientras aseguró que "las decepciones se me acumulan". "Mi ambición es salir a la calle y pasear sin que nadie se fije en mí. Esa es mi gran ambición hoy por hoy", concluyó el ex 'número tres' del PSOE.

El robo de ayer fue 'fuego amigo'

José Luis Ábalos también se refirió al robo con fuerza que tuvo lugar durante la madrugada de ayer en el domicilio en el que reside su hija en el madrileño barrio de La Latina. La misma vivienda que el político alquiló a su exasesor, Koldo García, durante un tiempo.

"Han hurgado en papeles, han causado destrozos...No sé exactamente qué buscaban, pero no ha sido un robo al uso", exclamó el exministro, dejando la puerta abierta a que el robo fue una especie de 'fuego amigo' de orígenes desconocidos.

De la misma manera, Ábalos lamentó la "grave intromisión" a la intimidad de su hija, motivo al que achacó el asalto al domicilio. "Se está exponiendo su vida entera, sus fotos, sus recuerdos. Es una joven que no tiene por qué vivir esto. He visto vídeos que no deberían haberse difundido nunca", alegó el ex secretario de Organización del PSOE, en referencia a las imágenes y vídeos publicadas por diferentes medios de comunicación.