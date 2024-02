Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior, pero retiene de momento su acta como diputado

El exministro José Luis Ábalos ha dimitido este lunes como presidente de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, justo un día antes de que se celebrara la comisión de Interior, según ha adelantado Eldiario.es y ha confirmado La Razón.

Este movimiento se produce pocas horas después de que el PSOE haya dado un plazo al diputado socialista para que renuncie a su acta por "responsabilidad política" dentro del caso Koldo que se investiga. El socialista confirma que ha recibido la comunicación de Ferraz en la que se le pide que deje el acta, pero todavía no ha tomado una decisión. Será en las próximas 24 horas cuando el socialista deba tomar una decisión. En el caso de que Ábalos decida no dejar su escaño, éste podría ingresar en el Grupo Mixto. Los socialistas consideran que "sí existe una responsabilidad política" por parte de Ábalos y no dudan en que él dejará el acto. Sin embargo, el anuncio de los socialistas de reclamar por "unanimidad" su acta de diputado se produce después de un fin de semana de conversaciones con el exministro en la que varios dirigentes socialistas le reclamaron este paso antes de llegar a un anuncio público.

