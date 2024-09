Ábalos se siente "perseguido" por el Gobierno

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado hoy sentirse "perseguido" por el Gobierno tras la difusión pública de la auditoría interna encargada por el Ministerio que dirige en la actualidad Óscar Puente, alegando que ese documento es "incensario" y contiene "apreciaciones de valor" que demuestran que se está buscando su imputación. Durante una entrevista en "Más de Uno" de "Onda Cero", sobre si tiene la convicción de que el Ejecutivo va a por él, el diputado del Grupo Mixto ha expresado dudas sobre el informe de Transportes, calificándolo como "innecesario", y acusando al Gobierno de "suplantar" a la justicia en lugar de colaborar con ella.

"Este informe es del Gobierno y era innecesario. Porque lo que debe hacer una administración es colaborar con la justicia, pero no suplantarla. Tiene que estar colaborando y diciendo, 'pues aquí a disposición todo lo que haga falta'. Pero desarrollar una investigación paralela no es normal", ha explicado sobre el asunto. Ábalos también ha resaltado que la auditoría de Transportes contiene "apreciaciones de valor" que hacen inevitable pensar que se está tratando de conseguir "elementos" que "puedan permitir" su imputación. Además, ha manifestado su creencia de que si sale "en tantos informes" es porque "van" a por él.

Con todo, el también exsecretario de organización del PSOE ha defendido su decisión de personarse ante la Audiencia Nacional como perjudicado para contradecir la auditoria de la Administración, esgrimiendo que aunque le cueste el dinero él se tiene que defender porque es inocente. Hasta aquí las explicaciones que el exministra ha ofrecido a Carlos Alsina para tratar de esclarecer los claroscuros que le rodean en su gestión al frente de Transportes, lo que ha sucedido después ha sido un relato de las cuestiones de ámbito personal que han saltado a los medios de comunicación.

El correo "fake" que Ábalos escribió para tender una trampa

En cuanto a las informaciones que se han publicado sobre una supuesta acompañante del exministro, de nombre Jesica, Ábalos ha asegurado que ella siempre ha viajado con él a su cargo y que nunca le pagó con dinero público. Del mismo modo, ha negado la veracidad de un correo publicado por "The Objective" en el que se detallan los precios que Jesica le habría cobrado a Ábalos en sus viajes, justificando que se puede comprobar que el emisor y el remitente de la comunicación "es la misma persona" porque se ve que "es de 'P' a 'P'".

No obstante, pese a sostener que se trataba de "un correo fake", ha admitido que fue él quien escribió el correo para tender "una trampa" a otra persona, si bien no pensó "que eso luego se iba a utilizar así" en su contra. Preguntado sobre a quién quería "pillar", Ábalos se ha limitado a decir que es una cuestión de su "vida privada" que es "muy larga". "Soy yo el creador, soy el origen. Otra cosa es que haya metido la pata, porque jamás pensé que esto podría haber sido utilizado así. Soy yo el que dejó el ordenador encendido con eso en la pantalla. ¿Y quién se lo lleva? Bueno, es que no voy a entrar en más cosas, porque fíjate en qué dinámica me dan a mí", ha concluido.