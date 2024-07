Abascal toma la directa y planteará romper los pactos autonómicos con el PP: cuatro vicepresidencias y once consejeros

Santiago Abascal va en serio y tiene la intención de proponer la ruptura de los gobiernos autonómicos que forman PP y Vox en cinco autonomías. En total, eso supondría la salida de cuatro vicepresidentes y once consejeros autonómicos. El motivo de la ruptura es que el PP ha aceptado la acogida de 347 menores migrantes en sus autonomías a pesar de la oposición de Vox, que lo había situado como una línea roja. De esta manera, Abascal trata de proyectar credibilidad en la mano dura con la inmigración, una cuestión muy presente actualmente en la agenda política y que parece cada vez más decisiva electoralmente.

El líder de Vox hará su propuesta este jueves en la reunión prevista del Comité Ejecutivo Nacional, que está presidido por el propio Abascal con Ignacio Garriga como vicepresidente y secretario general y Pablo Sáez como tesorero y cuenta con 17 vocales. En concreto, Vox forma parte de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura y Murcia y es el partido determinante, por lo que su salida podría condenar a esos territorios a un adelanto electoral.

Abascal ha sido muy duro ya este mismo jueves y en declaraciones en los pasillos del Congreso ha acusado al PP de tomar una "decisión unilateral" aceptando a los jóvenes migrantes. Abascal ha acusado a Feijóo de "intentar desde el principio impedir los pactos regionales" con su formación tras las elecciones del 28M "y no parar hasta conseguirlo". Por ello, y tras insistir en que Feijóo y el PP representan "una estafa", ha insistido en descargar la culpa de la ruptura en el presidente de los populares. "A nosotros no nos ha votado nadie para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez, ni el reparto de jueces (en alusión a la renovación del Consejo General del Poder Judicial pactada entre PP y PSOE), ni el reparto de menas", ha asegurado el líder de Vox, que cree que su formación está "sola" frente a la "traición" del presidente del Gobierno y la "estafa" de Feijóo.

El líder de Vox cree que los españoles únicamente reciben "impuestos, inmigración ilegal y menas, es decir, inseguridad y ruina". "Que no cuente con nosotros para eso, no vamos a ser cómplices de esas decisiones y nos vamos a poner junto a los electores", ha abundado. A renglón seguido, se ha ceñido a la reunión que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) mantendrá esta tarde para dar detalles de la ruptura, que, según matizan fuentes de Vox, no afectará a los ejecutivos locales. "Después de la reunión daremos una respuesta concreta y precisa", ha avanzado el presidente de Vox.