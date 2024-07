El PP advierte de que la legislatura de Sánchez solo ha supuesto "más degradación"

En un curso político a punto de finalizar, los populares mantienen su estrategia de "marcaje" al Gobierno y recuerdan que ha pasado un año que comenzó con la corrupción política que suponía la amnistía y "acaba con la corrupción económica" la que lleva este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar ante un juez en La Moncloa.

El PP considera que la nueva legislatura de Sánchez solo ha supuesto más "degradación" lo que ha llevado a cargos del Ministerio de Fomento a declarar en una comisión de investigación, a que la esposa de un presidente del Gobierno tenga que declarar ante un juzgado o el presidente haya sido citado por un juez. Sin embargo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra ha advertido de que "la foto que no veremos" será la de un Pedro Sánchez rindiendo cuentas ante los españoles o su hermano yendo a trabajar donde está contratado.

Este año los populares lo resumen en "la ley de amnistía, la que le ha garantizado poder seguir siendo presidente, pero no gobernar" donde no consigue convalidar los decretos ley, recuerdan, además, que tampoco hay presupuesto y "no hay una mayoría de gobierno. Lo que hay, es una coalición de bloqueo para impedir que el PP que ganó las elecciones pueda gobernar el país". "Es el pago a los chantajes de los separatistas para que Sánchez pueda seguir en La Moncloa". Y es que, ha recordado que los problemas que tienen los españoles han pasado a un segundo plano ya que lo único que importa es la "agenda judicial que cada día tiene el Gobierno de España".

Gamarra tildó de "insostenible" gobernar un país cuando es la agenda judicial la que se ha convertido en la que marca el día a día de la política. Con ello, ha subrayado, esta es "la legislatura marcada por la parálisis y la corrupción del partido, del Gobierno y la familia y el entorno del presidente" donde "el día a día va del caso Koldo al caso Begoña con epicentro en La Moncloa".

El PP insiste en que Sánchez dé explicaciones, sin embargo, aún no le ha citado a declarar en la comisión de investigación del Senado. Gamarra ha asegurado que "las dará". Además, ha apuntado que entiende que al presidente le hubiera gustado haber sido llamado ya a dicha comisión, pero "a la vista de toda la información que se va acumulando le exigiremos toda la información que vamos teniendo. El tiempo nos está permitiendo tener más información y exigirle así más responsabilidades políticas" lo que, apuntó, "no le evitará dar explicaciones mañana ante el juez".

Mañana, con la declaración de Pedro Sánchez ante el juez, los populares creen que quedará patente que la corrupción es lo único que centra la política del Ejecutivo."Nunca antes en la democracia la familia del presidente había estado bajo sospecha en la corrupción" criticando no solo los indultos, la baja de penas de esos delitos sino que "este años es el de la amnistía para la corrupción y el de que el Gobierno y PSOE sacan pecho por los casos de corrupción que acorralan al Ejecutivo".

Gamarra recuerda que Sánchez ya fue "muy claro" cuando pronunció ese: "¿De quién depende la fiscalía?" y acusó al fiscal general del Estado de ser el abogado de los Sánchez-Gómez ya que debería estar por el ámbito del interés general y no estarse encargando de que "al abogado de Sánchez y su familia no le falte de nada".

Negociación en Cataluña

Esta semana también está marcada por la negociación de ERC y PSC para poder investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Ante esto, el PP advierte de que "estamos ante una nueva compra de un gobierno" ya que para poder garantizarle ese gobierno "todos tenemos que pagarlo". Explicó que esa independencia fiscal a la que se refiere ERC significa "que paguemos todos esa investidura" porque "no le permitirán que gobierne pero sí que estén en el poder". Haya o no investidura, el PP constata que la "agonía de Sánchez es irreversible", además de la degradación a la que tiene sometido al país por ello, Gamarra ha insistido de nuevo en que solo tiene una salida: "Marcharse y que convoque elecciones generales".

La dirigente popular ha insistido en que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo es la única alternativa y que así se ha constatado con los gobiernos en las distintas comunidades autónomas o las normas que han ido impulsando en el Parlamento todas ellas buscando garantizar la "igualdad y la solidaridad" una alternativa que, apuntó, "España necesita".

Sobre la crisis migratoria, Gamarra ha insistido en que la postura de los populares sigue siendo la misma: que haya una Conferencia de Presidentes para que se pueda abordar de la mano de todas las comunidades autónomas mientras ha criticado que Sánchez tenga tiempo para reunirse con el presidente catalán y el vaso y no con el resto de presidentes para abordar esta situación. Reclaman un fondo para que se pueda abordar esta situación que "hay que afrontar con responsabilidad". El planteamiento sigue siendo el mismo y "sigue siendo rechazado un día tras otro". Reclama también una política de Estado en origen de la que, ha denunciado, "no se está ocupando el gobierno de España".

Recuerda que Sánchez no puede gobernar porque solo ha tenido una mayoría parlamentaria para estar en La Moncloa lo que ha llevado al Gobierno a tener un "fallo multiorgánico" y recordó que el presidente estará en el Gobierno hasta que Puigdemont lo decida.