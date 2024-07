El juez del 'caso Begoña Gómez' cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio

El juez que investiga a Begoña Gómez por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha citado en calidad de testigo a Pedro Sánchez el próximo 30 de julio para que aclare las reuniones en Moncloa sobre la cátedra de su mujer, a dos de las cuales habría asistido. El magistrado acuerda que la prueba testifical se llevará a cabo según establece el artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), por lo que se desplazará al despacho oficial del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa para tomarle declaración.

El artículo 412 de la Lecrim estipula que "están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar", el presidente del Gobierno y los miembros de su Ejecutivo, que tienen la potestad de "informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo". No obstante, el apartado tres especifica que "si fuera conveniente recibir declaración" a cualquier de ellos sobre cuestiones "de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo", la misma se llevará a cabo "en su domicilio o despacho oficial". Para ello, el artículo 413 determina que el magistrado instructor "pasará al domicilio o despacho oficial de la persona concernida, previo aviso, señalándole día y hora".

Tras la segunda comparecencia ante el juez de la esposa del presidente del Gobierno el pasado viernes -que se acogió a su derecho a no declarar- , Vox anunció que pedirá la comparecencia como testigo de Pedro Sánchez. "Lo importante es saber qué ha sucedido en los despachos y en los teléfonos de Moncloa, y en las reuniones de la mujer de Pedro Sánchez", aseguró entonces el eurodiputado Jorge Buxadé. "Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo para explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa".

El rector de la UCM, Joaquín Goyache, aseguró el pasado día 5 en su declaración como testigo que fue convocado por Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa para proponerle la creación del máster, como así sucedió tres meses después.

Asimismo, el empresario Juan Carlos Barrabés -a quien el juez ha decidido imputar tras su declaración como testigo- dijo al instructor que acudió a varias reuniones en Moncloa con Begoña Gómez para hablar de su máster de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense (hasta en ocho ocasiones según las acusaciones populares), en dos de las cuales había estado presente el propio Pedro Sánchez, aunque en una de ellas tuvo que ausentarse tras recibir una llamada. Barrabés, que impulsó ese máster y fue avalado por escrito en sendas adjudicaciones públicas de Red.es que ahora investiga la Fiscalía Europea- ha sido citado a declarar el próximo día 29, ya en calidad de imputado.

La decisión de Peinado se produce después de las declaraciones como testigos el pasado viernes del vicerrector de la Complutense José María Coello y de su antecesor en el cargo Juan Carlos Doadrio, que según fuentes jurídicas explicó al magistrado que el rector le trasladó que había que "hacer una cátedra para Begoña Gómez". Asimismo, comentó que había advertido a la esposa del presidente del Gobierno de que no podía registrar a su nombre la plataforma desarrollada en el seno del máster para ayudar a las empresas a medir el impacto social y medioambiental en los objetivos de la Agenda 2030. Una actuación por la que la Universidad Complutense ha alertado a Peinado de la posible existencia de un delito de apropiación indebida en un escrito en el que también ponía de manifiesto la falta de colaboración de Begoña Gómez y de la dirección de la cátedra.