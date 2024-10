Albares alerta sobre el "impacto negativo" que la ultraderecha tiene para los intereses de España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, advirtió ayer de que la extrema derecha y los ultranacionalismos tienen "un impacto negativo objetivo" sobre los intereses internacionales de España. En la presentación del Anuario Internacional 2025 del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Albares, que intervino por videoconferencia, lamentó que las posiciones de la ultraderecha se están "empezando a normalizar" y están condicionando los debates más importantes en el seno de la Unión Europea.

"No lo digo solo como miembro del Gobierno de España, un gobierno progresista, sino también como ministro de Asuntos Exteriores y como parte del servicio exterior de España. Estas posiciones políticas tienen un impacto negativo objetivo sobre los intereses de nuestro país. Intereses que no tienen color político, sino que son intereses de Estado", alertó, en pleno debate migratorio en la UE.

Al respecto, señaló que el auge de las fuerzas de extrema derecha y euroescépticas "están ganando terreno peligrosamente" y aunque siguen sin tener peso en la composición de las instituciones europeas sí que han ganado capacidad para "escorar la agenda de la UE hacia posiciones que todavía son minoritarias, pero que empiezan a dejar de serlo". "Esta agenda afecta a nuestros intereses más vitales. A nuestra economía, al devenir de nuestro medioambiente, a nuestra capacidad de unir esfuerzos bajo la bandera europea para hacer frente a las grandes crisis geopolíticas juntos, unidos, que es como hemos afrontado pandemia, agresión rusa y crisis energética y como hemos superado con rapidez esas crisis", advirtió.

Según Albares, estas formaciones "le dicen al ciudadano que no se preocupe por los asuntos lejanos del mundo y se preocupe por los problemas cercanos a su casa": "Es una perversión del localismo y un desprecio por lo internacional que hace peligrar esos intereses internacionales". "Ya no existen desafíos locales, hoy todos los desafíos son globales. No hay nada más interior que la política exterior, las grandes decisiones que nos afectan las tomamos conjuntamente con nuestros socios y aliados del mundo", agregó.

El ministro ha felicitado al CIDOB por su anuario y ha elogiado su labor de análisis "serio y riguroso" de las relaciones internacionales y su compromiso "con los valores de la paz, la democracia y los derechos humanos". En la presentación del anuario, el presidente del CIDOB, Antoni Segura, que destacó que el trabajo ofrece una prospectiva de las relaciones internacionales, poniendo el foco en tres temas de especial relevancia: el auge de la extrema derecha, el papel del sur global en el orden internacional, y las múltiples implicaciones económicas, sociales y políticas de la llamada "era de la inseguridad", informa Efe. El acto contó también con una mesa redonda sobre la amenaza de la extrema derecha para los sistemas democráticos moderada por el director de CIDOB, Pol Morillas, y en la que han participado Caroline de Gruyter y Roberto Foa, dos de los autores del anuario.