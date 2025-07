Albares asegura ahora que las aduanas de España y Marruecos "no están cerradas definitivamente"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho este lunes que las aduanas de España y Marruecos "en ningún caso están cerradas definitivamente". Así lo ha manifestado el ministro en Santander, donde se ha referido al acuerdo alcanzado por ambos países para reducir e, incluso, paralizar temporalmente el flujo de mercancías cuando es necesario destinar todos los esfuerzos al paso de viajeros, como es el caso del paso del Estrecho.

"Lo que quedamos de acuerdo es que las aduanas de ambos países estén en contacto para intentar compaginar ambas cosas y desde luego vamos a trabajar en esa dirección", ha señalado. El titular de Exteriores ha puntualizado que está en contacto con las autoridades marroquíes y que ha hablado con el ministro de Asuntos Interiores de Marruecos y ha reiterado que "en ningún caso" las aduanas estarán cerradas definitivamente.

"En ningún caso las aduanas, como he leído erróneamente y quiero pensar que no con mala fe a aquellos que no les gusta y quieren sabotear cualquier buena relación de España con Marruecos, están cerradas definitivamente", ha asegurado.

Unidad, frente a los aranceles de Trump

Por otra parte, el ministro también ha hablado sobre los aranceles anunciados por Estados Unidos a Europa. "La actitud es clara, es de unidad, el método es la negociación y el objetivo es defender los intereses de los europeos, de sus empresas, de los consumidores y de los trabajadores", ha señalado.

Albares ha indicado que el trabajo de España y de la Unión Europea frente a ese anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar un 30 por ciento en esos aranceles, debe llevarse a cabo a través de la negociación, "si es posible". Sin embargo, ha señalado que si no se puede negociar, se acometerán "contramedidas".