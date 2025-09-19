Albares descarta romper relaciones con Israel "de momento"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado esta mañana que el Ejecutivo vaya a romper relaciones con Israel, tal y como le piden algunos de sus socios de Gobierno, por el momento. Una declaración que se producía en Luxor (Egipto), última etapa del viaje de Estado de los Reyes que acaba esta tarde.

Una vez más, como ya hiciera el primer día del viaje oficial, Albares ha aprovechado la presencia de los medios para hacer una "venta" de la política exterior de la que tanto presume el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Es el "autobombo" al que se ha abonado el jefe de la Diplomacia, que no deja de insistir en que el España es el país que más ha hecho "en todo el mundo" por la causa Palestina. Sin embargo, esta afirmación produce especial sonrojo en una país como Egipto, tradicional mediador en el conflicto de Oriente Medio.

El titular de Exteriores ha reiterado que ahora mismo, el Gobierno está centrado "en tomar medidas para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza y con esta matanza que no tiene fin". En este sentido, afirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está realizando esfuerzos diplomáticos para conseguir que ese mínimo paquete de sanciones a Israel que ha puesto la Comisión encima de la mesa sea aprobado "por todos los estados miembros".

Gaza, foco de atención en un viaje de Estado

"El desplazamiento forzoso de población" en Gaza y el bloqueo humanitario que impide que entren alimentos con normalidad en la Franja debe acabar a su juicio. Además, reiteró que "nadie discrepa sobre lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, si nadie lo hace, no veo por qué no se podría avanzar en esa toma de decisiones".

Sobre la visita de Estado de los Reyes a Egipto, Albares destacó que el "punto central de todo este viaje de Estado ha sido la labor, el papel, la voz de España en defensa de los civiles que están siendo exterminados en estos momentos en Gaza".

En este punto, ha vuelo a esa política de "autobombo" gubernamental para relatar cómo las autoridades egipcias y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul, han agradecido a España su posicionamiento. "El secretario general de la Liga Árabe de manera muy enfática decía que sin duda, sin duda ninguna para el mundo árabe, España es el país del mundo que más está haciendo por Palestina y que la política exterior española lidera el movimiento de otros países".