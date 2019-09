Albert Rivera: “En Cataluña puedes agredir a periodistas pero si pones el himno de España te identifican”

Que Albert Rivera no es partidario del gobierno separatista de Torra no es una novedad: ayer mismo, durante la Sesión de Control celebrada en el Congreso, no escatimó en pedir a Pedro Sánchez una reunión urgente para activar el artículo 155 de la Constitución, ese que elimina las competencias de las Comunidades para hacer cumplir las que dictamine el Ejecutivo. Durante la rueda de prensa celebrada hoy dudó en criticar la identificación que efectuaron los Mossos d’ Esquadra a Juan Ribas, quien hizo sonar el himno nacional durante la ofrenda floral que ejerció el presidente de la Generalitat, Quim Torra, frente al monumento en homenaje a Rafael Casanova.

El diputado y presidente de Ciudadanos realizó un alegato contundente contra el Govern: “En Cataluña si cortas carreteras y eres un comando separatista no te detienen; en Cataluña si cortas estaciones de AVE y eres independentista no pasa nada; en Cataluña si agredes a periodistas por hacer su trabajo no hay detenciones, ni una detención ayer (en relación a la agresión que sufrió Ángela García Romero durante la Diada); en Cataluña puedes quemar banderas de España y fotos del Rey... Pero como se te ocurra poner el himno de España te viene a identificar un Mosso d’ Esquadra”.

Ayer el mismo Rivera publicó el vídeo en el que se podía ver a Torra frente al monumento de Casanova mientras sonaba el cántico y escribió: “Quién le iba a decir a Torra que hoy le amenizaría la Diada el himno nacional”.