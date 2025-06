Aldama dinamita la rueda de prensa de Leire Díez: "Es una sinvergüenza, habrá consecuencias para Sánchez"

Víctor de Aldama ha sido el protagonista inesperado de la rueda de prensa de Leire Díez. El empresario ha irrumpido al final de su comparecencia y la militante socialista ha abandonado la sala. "Eres una sinvergüenza", ha afirmado el investigado por la trama Koldo que ha denunciado que esta mujer se ha reído de los españoles y ha anunciado que la va a denunciar.

Leire Díez ha dado la cara este miércoles tras más de una semana en el foco mediático. La militante socialista, que ayer presentó su baja voluntaria del PSOE, ha respondido a las acusaciones que la señalan como "fontanera" del partido en busca de información sobre jueces, fiscales, agentes de la UCO y rivales políticos.

Bajo una gran expectación mediática, Díez ha comparecido en una sala de un hotel madrileño para atender a los medios de comunicación. Una corta rueda de prensa que ha tenido como principal actor a Víctor de Aldama. El empresario se ha acercado a la socialista y le ha pedido explicaciones.

Leire intentó abandonar la sala y resguardarse de la presencia del conocido empresario. Sin éxito ya que escuchó pero no respondió a sus palabras. "Eres una sinvergüenza, está mintiendo y se está riendo de los españoles. Va a tener consecuencias para Pedro Sánchez y para todo su Gobierno", ha amenazado visiblemente nervioso.

Las explicaciones de Leire Díez

Minutos antes, la militante socialista había dado unas cortas explicaciones sobre su "baja voluntaria" del PSOE, que tramitará este miércoles. Se ha presentado como una periodista y ciudadana con derechos y ha repetido la consigna de que lleva años trabajando en un libro de investigación sobre la trama de los hidrocarburos. Una misión que lleva a cabo desde que apareció el caso de la "Operación Kitchen" y la "policía patriótica".

En todo este tiempo, ha constatado "delitos graves" que han tenido de "una u otra forma impacto político". Por ello, ha pasado años recopilando información y también sobre escándalos del PSOE. De la misma forma, ha asegurado que ha saltado al foco mediático por una "grabación ilegal" que será objeto también de su trabajo.

También ha denunciado ser la víctima de unas "filtraciones calculadas y prefabricadas". "Solo se investigan las filtraciones del fiscal General del Estado", ha bromeado. No obstante, ha achacado a una "mala interpretación" las acusaciones de que buscaba "trapos sucios" sobre fiscales, guardias civiles y jueces. "Yo me he podido equivocar en mi formulación. Hasta el juez Peinado se equivoca", ha bromeado.

Aldama aparece en la comparecencia de Leire Díez y dice que miente Chema Moya Agencia EFE

Leire Díez ha asegurado que "no trabaja en nombre de nadie ni en representación de nadie". No es una empleada pública y no tiene ningún cargo en el PSOE. "Una democracia no puede mirar a otro lado si un servidor público hace mal su trabajo", ha reiterado mientras finalizaba su comparecencia sin preguntas y Víctor de Aldama se acercaba al estrado.

La "baja voluntaria" de Leire Díez

Leire Díez permaneció este martes durante más de dos horas en la sede del PSOE de Ferraz. Tuvo que dar explicaciones ante el instructor designado por el PSOE, Alberto Cachinero, en el marco del "expediente informativo abierto para aclarar todas las cuestiones que hemos conocido a través de los medios de comunicación en los últimos días", aseguran desde los socialistas. De este modo, se permite que sea Díez quien tome la iniciativa para abandonar el partido y, en cuanto la misma sea efectiva, "cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella quedará suspendida". Esto es, el partido no tendrá que tomar ninguna decisión sobre su continuidad ni para desvincularse de ella.

Al final de su declaración, Leire Díez Castro solicitó la "baja voluntaria" como afiliada del Partido Socialista Obrero Español, justificando que las normas internas de la formación le impiden dar entrevistas o hablar a título personal. Esto es precisamente lo que hará mañana en un hotel de Madrid, donde ha convocado a los medios para trasladar su versión de los hechos ya sin ninguna vinculación con la organización política.

La militante le ha trasladado directamente y en persona al secretario de Organización, Santos Cerdán, los motivos concretos para solicitar la baja del partido. Ambos han compartido una breve conversación después de que ella pidiera comunicárselo personalmente. Esto deja en evidencia el acceso directo que, quien se vende como una mera afiliada rasa, tiene a la dirección socialista.

La dirección del PSOE le abrió hace una semana, el pasado miércoles, un expediente informativo a Díez Castro. Este es el nivel más bajo en la exigencia disciplinaria que se puede abrir y, además, se hizo forzado por un clamor interno en el partido, después de acaparar días de informaciones periodísticas y presión mediática. Y esto, pese a que, con los Estatutos del partido en la mano, tal como publicara este diario, había motivos sobrados para incoar la expulsión de la afiliada, dado que habría cometido infracciones "muy graves" al causar un "daño reputacional" al partido y actuar "sin la autorización expresa de los órganos competentes".