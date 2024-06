Alsina arremete contra Sánchez: "Han imputado a mi mujer, ¡vóteme el domingo!"

La imputación de Begoña Gómez y su citación judicial puso ayer en guardia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lejos de proclamar su confianza en la justicia española como hizo cuando se hizo público que ya conocían desde hace un mes la condición procesal de investigada de la mujer de Sánchez, el secretario general del PSOE "nos escribió otra carta para cubrir al juez de fango y atribuir su decisión a estas dos razones que, en realidad, son una: hacerle la puñeta al PSOE en la última semana de campaña y formar parte de la conjura de las derechas, con Feijóo, Abascal, los pseudomedios y las tertulias, como compañeros de montería", criticaba Carlos Alsina en su programa "Más de Uno".

Y es que, a juicio del periodista, el jefe del Ejecutivo deja caer que el magistrado estaría "prevaricando" y haciendo "la vida imposible" a su mujer. Porque le acusa de haber tomado esta polémica decisión solo cinco días de las elecciones, rompiendo así "una regla no escrita". "No alcanza a explicar el presidente en su carta, que viene a ser poner por escrito un mitin, por qué habría de influir en el voto de nadie que una persona particular, sin responsabilidades públicas, que no está en política -porque no está, ¿verdad que no?- sea citada para declarar dentro de un mes", reprocha Alsina y se cuestiona "qué habría dicho si la hubiera citado para esta semana y sin que haya trascendido nada que no se supiera".

En este sentido, carga duramente contra la actitud indefendible de los miembros del Ejecutivo, en especial de la ministra portavoz, Pilar Alegría: "El Gobierno se ha enterado de un auto judicial que no le afecta por los medios de comunicación. Pues claro, ¿por qué habría de enterarse de otro modo, si el gobierno no es parte afectada? Y se declara tranquilo el Gobierno. Pues muy bien. ¿Y por qué habría de no estarlo, si la señora Gómez no es el Gobierno? Si es que el Gobierno, aquí, no pinta nada. No tiene ni que tener postura sobre el caso judicial. No utilicen la institución que es el Gobierno para hacer méritos con el presidente y su esposa".

Y es que, a tenor de las informaciones, Alsina ha explicado que lo que ocurrió ayer en el juzgado es que el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, "avalado por la instancia superior (Audiencia de Madrid) y en contra del criterio de la fiscalía puso fecha a la declaración de Gómez para poder decir que, ahora sí, está imputada por tráfico de influencias". Un hecho que no quiere decir que la mujer de Pedro Sánchez siga siendo tan inocente como antes mientras no se demuestre lo contrario.

"Han imputado a mi mujer, ¡vóteme el domingo!"

En este punto, el monólogo de Alsina se ha endurecido. "Lo que hizo ayer el presidente, en su calidad de parte afectada no tanto como marido como por secretario general de un partido que se presenta a las elecciones, es hacer de la necesidad virtud -discúlpeme la apropiación- y utilizar el auto del juez para instar a los ciudadanos a votar al PSOE". Así acusa a Sánchez de utilizar las urnas como "tribunal de apelación, tribunal popular, que desautorice al juez -ponga en su sitio al marrullero juez-, y absuelva a Begoña en el nombre de la UCO".