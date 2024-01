El TC ampara a Otegi: rechaza que vuelva al banquillo por intentar reconstruir Batasuna

El Tribunal Constitucional (TC) ha concedido el amparo al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que -en contra del criterio del Tribunal Supremo- no tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo por intentar reconstruir Batasuna, un juicio que ya afrontó y por el que fue condenado, pero que fue después anulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por falta de imparcialidad del tribunal. La decisión se produce apenas 24 horas después de que la corte de garantías haya corregido al Supremo anulando la condena al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez por dar una patada a un policía en una protesta, que acarreó la retirada de su escaño.

Tras el fallo del TEDH, el líder abertzale reclamó al Supremo que acordara su absolución esgrimiendo que no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, pero en diciembre de 2020 el alto tribunal se negó y ordenó a la Audiencia Nacional, con el respaldo de la Fiscalía, repetir el juicio con un tribunal distinto. Otegi y el resto de condenados acudieron entonces al TC alegando una supuesta vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva si se les obligaba a ir a juicio de nuevo por unos hechos por los que ya fueron condenados y cumplieron las penas impuestas. Además, se quejaron de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos (en aplicación del principio non bis in ídem). En noviembre de 2021, el TC suspendió cautelarmente la celebración del juicio a la espera de resolver el amparo.

Ahora, un TC de nuevo dividido le da la razón y con los votos en contra de los cuatro magistrados conservadores -como sucedió en el amparo concedido a Alberto Rodríguez- respalda sus argumentos para evitar un nuevo juicio por el "caso Bateragune", según confirman fuentes jurídicas, que apuntan que además de los votos discrepantes, la sentencia contará con algún voto concurrente, de magistrados que comparten la resolución pero discrepan de alguna argumentación jurídica.

Cumplió la condena a seis años y medio de prisión

La Audiencia Nacional condenó a Otegi a diez años de prisión por integración en organización terrorista en grado de dirigente, pero el Tribunal Supremo rebajó a seis años y medio de prisión su condena y la del exdirigente del sindicato LAB Rafa Díez Usabiaga al considerar que no podían ser condenados como dirigentes de ETA.

Pero el TEDH anuló ese juicio por falta de imparcialidad del tribunal debido a que en un juicio anterior por el homenaje a un etarra, José María Sagarduy, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, preguntó a Otegi si condenaba la violencia de ETA. Ante su negativa a contestar, la magistrada comentó: "Ya sabía yo que no me iba a responder", unas palabras que según el tribunal europeo comprometían su apariencia de imparcialidad. Finalmente, el ahora líder de EH Bildu fue condenado a dos años de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo, pero el juicio se tuvo que repetir por este motivo y Otegi fue finalmente absuelto.

Posteriormente, en el juicio del "caso Bateragune", Murillo presidía de nuevo el tribunal y la defensa de Otegi intentó sin éxito apartarla del proceso. El juicio se celebró y el ex dirigente de Batasuna fue condenado, pero el líder abertzale pidió entonces al Supremo que acordase su absolución. Sin embargo, el alto tribunal ordenó repetir el juicio para evitar que la anulación de la sentencia acarrease sin más su absolución (dado que el juicio, al declararse nulo, es como si no se hubiese celebrado).

Con el respaldo de la Fiscalía

La Fiscalía ya se posicionó en contra de la repetición del proceso, que según dijo supondría "una carga para los reos", rechazando que el derecho a un juez imparcial de los condenados se convierta "en un derecho del Estado (ejercitado en este caso en contra de unos condenados que han cumplido sus condenas) a poder volver a enjuiciar a unos reos, en cuyo primer proceso ese estado vulneró un derecho procesal fundamental, para poder borrar su incorrecta actuación en el proceso anterior".

El Ministerio Público incidió en que "es el afectado quién, igual que puede determinar si es suficiente con la sentencia del TEDH, o si quiere hacer valer esta en derecho interno mediante el recurso de revisión". Y recordó que Otegi y los demás condenados "no solo no pidieron la retroacción, sino que incluso se opusieron expresamente a la misma".

Un segundo juicio, recalcó la Fisclía, no supone para Otegi y el resto de condenados "ninguna ventaja" y sí "un perjuicio evidente e inmediato" al verse obligados a "soportar el segundo enjuiciamiento y la posibilidad de otro aún más grave: que se le imponga una pena mayor".