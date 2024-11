Andrés Ollero: "El Poder Judicial es el Poder que mejor funciona España"

Andrés Ollero (Sevilla, 1944) ha publicado recientemente "Entre el derecho y la vida pública" (Aranzadi), una obra prácticamente autobiográfica que recoge algunos de sus análisis jurídicos sobre los muchos temas que ha abordado a lo largo de su vida y recorre su prolífica trayectoria profesional. Ollero, prestigioso jurista, es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos y ha sido diputado del PP en el Congreso entre 1986 y 2003 y magistrado del Tribunal Constitucional entre 2012 y 2021. No obstante, por mucho que haya pasado por el PP, sus posturas en el Tribunal Constitucional han sido testigo de su independencia, al posicionarse en numerosas ocasiones con el bloque progresista y formular votos particulares.

De hecho, en el libro que acaba de publicar, reivindica esa experiencia que ha tenido el Tribunal de Garantías y repasa algunos de los asuntos que ha tratado. El libro fue presentado el pasado martes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ahora, tras dejar el TC, es secretario general del Instituto de España, que agrupa a las diez principales Reales Academias de España.

¿De qué tiene mejor recuerdo: del Congreso de los Diputados o del Tribunal Constitucional?

Sinceramente, de ambos. Cada uno en su momento. Había muchos diputados de gran nivel y el trato mutuo era muy cordial. Difícilmente olvidaré las intervenciones de todos los ponentes en mi último debate. Con el Constitucional sigo manteniendo contacto: dos de sus magistradas fueron alumnas de mis cursos en Granada.

Ambos órganos constitucionales se encuentran ahora abrasados por la crisis institucional que atraviesa España, ¿qué cree que debe de cambiar?

Son contextos muy distintos. Puestos a encontrar algún rasgo común, me quedaría con el excesivo peso de la partitocracia. Habría que reflexionar sobre ello en un ideal circunstancia de posible reforma de la Constitución, pero no parece muy a mano.

En el Congreso, se están destapando errores legislativos y el propio Gobierno ignora pronunciamientos de los letrados. ¿Qué opina?

Mi contacto, más de veinte años después, es el que me transmiten los medios de comunicación. Desde luego no parece valorarse mucho la imagen institucional.

Hace una reivindicación de su independencia durante su paso por el TC. Muestra de ello son sus votos particulares, coincidentes con progresistas o conservadores. ¿Cree que en el actual TC es viable ese escenario? ¿Cree que hay progresistas que pueden pasarse al bloque conservador?

La actual polarización del entorno político es que el que provoca esa apariencia de bloques. Recursos de amparo aparte, los problemas que allí se ventilan son fruto de ese desafortunado entorno. Fuera del Tribunal, en el ámbito social, veo más presuntos conservadores capaces de valorar a figuras del socialismo clásico, que viceversa.

Durante su etapa en el TC, se dejaron correr recursos como el de la ley del aborto. Con el cambio de mayoría, se ha resuelto de inmediato. ¿Qué opina?

En aquella etapa no hubo una mayoría capaz de resolver la cuestión. Algunos demostraron a su modo la independencia no estando dispuestos a mojarse y otros no tenían prisa.

¿Qué cree que hará el TC con la Amnistía? ¿Habrá un aval total?

Según la doctrina establecida en el Tribunal, todo invita a pensar que el Tribunal de la Unión deberá hablar primero.

Si el Gobierno prorrogara por segunda vez los Presupuestos, ¿cree que hay margen para plantear un recurso ante el TC? ¿Cómo se puede interpretar la Constitución ante la prórroga presupuestaria?

No tiene mucho sentido pensar que hay una respuesta constitucional para cada problema político.

¿Le preocupa que ahora el TC se haya convertido en un tribunal de "doble lectura"? ¿Todo vale?

Lo importante en el Constitucional es el respeto a los precedentes, lo que no significa que no quepa cambiar de criterio, pero sí que hay que fundarlo en una argumentación muy sólida.

¿Cree que hay riesgo de degradación de la justicia o aún hay margen para mantener su independencia?

Pienso que el Poder Judicial es el Poder que mejor funciona en España y no conozco a ninguno de sus miembros que no sea independiente.

¿Qué cree que es lo que más daño está haciendo a la Justicia? ¿Es justa?

Que los muchos políticos no saben en qué consiste la responsabilidad política; se conforman con evitar la penal, quizá porque no experimentan mayor exigencia.