Anna Grau deja la política y no concurrirá por Ciudadanos a las elecciones del 12M

La hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Anna Grau, sigue el camino emprendido ayer por Maite Pagaza y anuncia que no se presentará a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, que dejará de ser diputada en el Parlament y que se retira de la política. "Gracias, Ciudadanos, por la ilusión y la convicción de que, con el corazón en la mano, se podía cambiar todo. Me afilié en Madrid el 11/11/19. Gracias Ciutadans por hacerme regresar a mi tierra. Cuando muchos se marchaban sin esperanza, yo he tenido el honor, el más grande de mi vida, de ser diputada en el Parlament con el partido que hizo historia el 2017", ha escrito en la red social X.

En su mensaje de despedida, Grau afirma que "ningún desengaño ni desilusión puede ni podrá nunca disminuir ese sueño", y añade: "Ahora cierro esta etapa y vuelvo a ser una más de los que luchan por una Cataluña y una España mejor".

Grau, con una larga trayectoria profesional como periodista, campo al que podría regresar, fue fichada por el líder de CS en Cataluña, Carlos Carrizosa, para su candidatura en las elecciones de febrero de 2021 al Parlament, en la que obtuvieron seis escaños.

Para las elecciones del 12M, en las que Carrizosa repetirá como cabeza de lista, las perspectivas de CS son pésimas, ya que las encuestas auguran su desaparición de la cámara catalana, a la que accedieron por primera vez en 2006, año de su fundación.

Al mensaje de Grau en X ha respondido el propio Carrizosa: "Diste un paso muy valiente en 2021. Gracias por tu trabajo incansable durante la legislatura. Seguimos en la brecha en Ciutadans, la casa común de los valientes que es también la tuya".

También le ha dedicado unas palabras el eurodiputado Jordi Cañas: "¡¡Muchísimas gracias Anna!! La pasión y la razón por defender lo correcto han sido el corazón de tu acción política. ¡¡Te queremos mucho y estoy seguro que en el futuro volveremos a encontrarnos luchando por una Cataluña de todos y para todos en la que es tu casa!!".