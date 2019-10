La entidad creada por Íñigo Errejón para concurrir a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre ha ratificado a su candidato. Más País colgó en su web durante el pasado domingo las listas electorales que llevará a doce provincias para que sus simpatizantes las apoyasen o no. No se trataba en ningún caso de primarias porque todas estas candidaturas no tenían ninguna alternativa, porque el proceso de ratificación era conjunto –a las doce listas a la vez- y porque no existía ningún tipo de discriminación territorial, es decir, que podían votar incluso los inscritos de las regiones en las que se no se presentará Más País.

En medio de todas circunstancias, apenas 9.195 personas participaron en esta votación. Esta cifra supone que la participación no ha llegado ni siquiera a la mitad de las personas inscritas en la web de Más País. En concreto, ha sido del 42%, teniendo en cuenta que el censo actual del partido de Errejón supera las 22.000 personas. El 94,16%, un total de 8.658 personas, han dicho que “sí” a las listas confeccionadas por el entorno de Errejón, mientras que se han registrado 537 votos negativos –el 5,84% del total –. Estos datos implican que, del censo total de voluntarios de Más País, apenas el 39,3% ha apoyado las listas de Errejón en estas “primarias”.

Es necesario tener en cuenta además que se trata de una votación incompleta debido a que no se han sometido a votación todas las candidaturas que Más País tiene intención de presentar a las elecciones del 10-N. Se han llevado a este proceso las listas en doce provincias. Sin embargo, los planes del partido, en principio, pasaban por concurrir en 16 circunscripciones. La gran duda a esta hora pasa por saber qué ocurrirá en Barcelona, en donde los de Errejón apurarán hasta última hora para tomar la decisión y ver si han sido capaces de recoger los avales necesarios. Hoy a las 23:59 acaba el plazo para registrar listas electorales.