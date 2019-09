Arévalo, en la radio: “Franco nunca ha perseguido a ningún gay”

El humorista Arévalo participó en el programa de radio Podríem fer-ho millor, un programa de la radio pública valenciana À Punt. En el primer programa, la dirección decidió contar con el cómico para que expresara sus opiniones... Las cuales se convirtieron en objeto de crítica a las pocas horas. Tras comenzar un coloquio sobre la libertad del humor, Arévalo, entre medias de su argumentario, clamó que “cuando decían que en la época de Franco se perseguía a los gays no era verdad”.

El humorista comentó que él “era amigo del Titi (Rafael Conde, artista conocido por temas como ‘Libérate’, que reivindicaba las libertades homosexuales), una persona estupenda y querida por toda España que nunca tuvo ningún problema”. Posteriormente, trató de apuntar hacia otro lado la raíz del problema: “El problema lo tenían los chaperos, los que estaban por ahí, que era la Ley de Vagos y Maleantes que no puso Franco, sino la II República”.

Además, trató de explicar la situación en aquella época con el tema de la homosexualidad: “La salida del armario, si la entendemos bien, es porque en aquella época, hace 70 u 80 años, un señor que se dedicaba al mundo de la política decir que era gay.... No se atrevía por la sociedad. Esa gente lo que hacía era casarse, tener hijos y ocultar eso que ahora no se oculta. No hay que tener el orgullo gay”.

Ante esas palabras, la comunidad de Twitter se le echó encima por las opiniones pronunciadas en el programa. De hecho, el presentador del programa radiofónico, tras finalizar el segundo episodio, se disculpó en nombre de programa: “Arévalo dio una serie de opiniones que no compartimos. Conocemos la represión, las persecuciones y la falta de libertades durante el franquismo. Lo condenamos y lamentamos si alguien ha podido sentirse ofendido”.