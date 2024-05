Las asociaciones de fiscales reprochan a García Ortiz que arroje "una sombra de sospecha" sobre su actividad

Las palabras del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre que las asociaciones de fiscales tienen "objetivo idénticos" a los de "determinados partidos políticos" no han sentado bien entre las organizaciones que representan a la carrera fiscal. Según han señalado los portavoces de las entidades más representativas, estas afirmaciones dan a entender que no existe independencia judicial y reprochan que dibuje una "sombra de sospecha" sobre sus actuaciones y las motivaciones que hay detrás de sus iniciativas.

Esta ha sido la reacción a las declaraciones de García Ortiz en una entrevista en la cadena Ser. Al ser preguntado sobre una posible complicidad entre los miembros de la judicatura y los partidos en el ejercicio de su profesión, lo descartó. "Yo no puedo decir que en el ejercicio de su profesión los miembros de la judicatura y los partidos políticos estén combinados".

Sin embargo, admitió que "entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales, hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos". Para García Ortiz s trata de una "evidencia". También añadió que "cuando la ley prohíbe a los fiscales y jueces formar parte de los partidos políticos o de los sindicatos, entendiendo el derecho a la representación sindical y el derecho a la participación política como dos derechos fundamentales, consagrados al principio de la Constitución, y dice que sí hay asociaciones profesionales, está intentando separar ambos campos de juego. Cuando se funden, a lo mejor estamos confundiendo un poco el foco", reflexionó.

Para la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, las palabras del fiscal general "parecen dejar entrever la necesidad de coartar la libertad de actuación asociativa reconocida constitucionalmente". Su presidenta, Cristina Dexeus, ha reprochado al fiscal general sus declaraciones contribuyan a "arrojar una sombra de sospecha sobre la actuación de las asociaciones".

Para Dexeus, el fiscal general "confunde o da a entender que hay una connivencia de las asociaciones con partidos políticos, cuando en realidad se trata de una actuación asociativa en cuestiones de política judicial, de organización y funcionamiento de la Administración de Justicia", informa Ep.

Por su parte, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) considera un "disparate" las "desafortunadas" expresiones de García Ortiz y recuerdan que el fiscal general del Estado perteneció a una asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), por lo que "debería no incurrir en esa afirmación". "Sabe perfectamente que no es así. Por parte de la APIF no tenemos ningún tipo de vinculación ni vamos contra ningún partido", sostuvo su portavoz, Miguel Palláres.

Respecto de la impugnación del nombramiento de García Ortiz, aclaró que "ahí estamos completamente en solitario, así que poca coincidencia de objetivos políticos o algún tipo de conexión con partidos puede haber".

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) han preferido no comentar las declaraciones García Ortiz, que presidió dicha asociación, porque consideran que reflejan "su visión y valoración personal".

Las organizaciones que representan a la magistratura también han reaccionado a la entrevista. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) considera "preocupante" que el fiscal general traslada "una idea equivocada de lo que son las asociaciones" y merme la confianza ciudadana.

"El problema está en que hoy en día, tristemente, defender la independencia judicial se ha convertido para ciertas personas en un posicionamiento político", ha lamentado su portavoz, Sergio Oliva.

Quienes sí se han mostrado más cercanos a la posición de García Ortiz ha sido la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Para la asociación progresista García Ortiz solo ha constatado un hecho porque "en muchas ocasiones grupos corporativos mantienen un mensaje semejante al de partidos políticos y, además, es frecuente que los partidos asuman las reclamaciones de esas corporaciones".

Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha expresado que un ejemplo "palpable" se da con el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalando que el PP ha hecho suyas "en varias ocasiones, al menos cuando está en la oposición, la reivindicación de varias asociaciones judiciales para que la elección sea corporativa y no parlamentaria", es decir, para que los jueces elijan a sus representantes en el órgano, a 12 de los 20 vocales.

Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI) considera "muy atrevido" señalar la coincidencia de objetivos entre asociaciones y partidos, aunque ha querido añadir que PSOE y PP, a la hora de buscar jueces o fiscales para sus filas o para puestos, "tradicionalmente pescan en una u otra asociación" que creen próxima. "Eso no significa que estén compartiendo objetivos, pero está claro que esos partidos entienden que en esas asociaciones van a encontrar a jueces y fiscales que sean afines a su manera de entender la política", ha indicado su presidente, Fernando Portillo, que considera que la imagen que transmite es "muy negativa".