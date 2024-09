La Audiencia de Madrid reclama al juez Peinado toda la investigación a Begoña Gómez antes de decidir si la archiva

La Audiencia Provincial de Madrid quiere examinar minuciosamente toda la investigación judicial del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios antes de decidir si estima su recurso y ordena al instructor el archivo del procedimiento, una decisión que se conocerá el próximo día 30. Antes de ese pronunciamiento, del que depende el futuro judicial de la mujer del presidente del Gobierno, la Sala ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le remita "testimonio íntegro de la causa", una documentación que considera "necesaria" para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Begoña Gómez, que acusa al juez de llevar a cabo contra ella una investigación prospectiva vacía de objeto.

Fuentes de las acusaciones populares que ejercen Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír, Manos Limpias y Movimiento Regeneración Política de España dudan de que la Audiencia Provincial pueda acordar el archivo de la investigación al resolver el recurso de apelación de Begoña Gómez, pues consideran que la Sala no puede pronunciarse sobre este extremo dado que no se planteó en el recurso de reforma interpuesto ante el juez Peinado, en el que la defensa de la esposa del jefe del Ejecutivo se queja de que el juez mantiene viva artificialmente la causa una vez la Fiscalía Europea asumió la investigación de los contratos públicos adjudicados a Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, con la recomendación por escrito de Begoña Gómez.

Además de este recurso, tanto la investigada como Pedro Sánchez -que declaró como testigo en el Palacio de la Moncloa el pasado 31 de julio tras no permitirle el juez hacerlo por escrito- se han querellado contra el magistrado. Begoña Gómez, por prevaricación, y su esposo, además, por revelación de secretos (una denuncia que la Abogacía del Estado amplió en su nombre el pasado día 2).

Si finalmente la querella de Begoña Gómez es admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Peinado podría verse forzado a apartarse del procedimiento.