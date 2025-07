Koldo espió a miembros del PSOE a través de sus cómplices: "¿Os suena algo de Eduardo Madina?

Koldo García usó personas de su entorno más cercano para espiar a miembros del PSOE. Los audios que obran en el sumario de la trama y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN evidencian que se valió de al menos dos personas para interceptar una conversación mantenida entre dos presuntos miembros del partido, "Javier" y "Guzmán", que departieron sobre otros compañeros de filas. Al término, éstos le dieron el parte de quienes habían hablado, mientras Koldo les insistió en que le informaran de todos los detalles, llegando incluso a preguntar por personas concretas. "¿De Eduardo os suena? ¿Madina?", preguntó.

Como ha informado LA RAZÓN, Koldo se valió de una cómplice para grabar todo el material que atesoraba en su domicilio y que incautó la Guardia Civil tras el estallido de la trama. Así se desprende de un escueto audio en el que le da instrucciones de cómo colocar la grabadora para captar a sus objetivos. En otro de los audios, departe con una mujer, que por su acento podría no ser española, y un hombre. De la conversación mantenida se desprende que estas dos personas habrían espiado una cita mantenida en un restaurante, de las dos personas a las que quería vigilar Koldo.

Tras ello, Koldo les pide en reiteradas ocasiones que le den "detalles" de lo que recuerden y que les especifique el nombre de quienes han nombrado. Ellos mencionaron a "María", "Santi" ( al que Koldo se refirió como Santos) y a "Susana", principalmente. "¿Qué decían de María? ¿Algo malo? Qué bien lo está haciendo o qué mal", preguntó el exasesor de Ábalos y reiteró: "¿Estaban criticando a Santos y a María?".

"¿No han nombrado a Ramón Alzórriz?"

Su interlocutora le respondió de manera afirmativa y le dijo que uno de los comensales -Guzmán- le dijo a su interlocutor que se quedara tranquilo porque sabía "lo que tenía que hacer". Además, aseguraron que los espiados reconocieron que "desde el principio hasta ahora todo se había hecho mal". Se referían, según indicaron a "la agrupación de aquí", en referencia a Pamplona. Aunque no especifican más detalles, todo apunta a que aluden a la agrupación socialista de Navarra, donde comenzó a operar la trama en 2014 de la mano del propio Koldo y de Santos Cerdán. Por ello, tampoco se descarta que con "María" se refirieran a María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral.

"En la televisión ha aparecido Pedro Sánchez. Se han mirado el uno al otro y han empezado a reír": le trasladó en un momento dado la mujer a Koldo, a lo que éste respondió: "Estos detalles son importantes. Esto es para mi. Quiero saber cualquier detalle que podáis recordar", insistió, a lo que ellos le insistieron en que era muy complicado escuchar la conversación de la otra "mesa" porque había gente de por medio.

Sin embargo, el exasesor de Transportes persistió en su empeño: "¿No han nombrado a Ramón Alzórriz?". Se refirió Koldo al que fuera vicesecretario general del PSN-PSOE que dimitió de su cargo hace ahora un mes, precisamente tras verse salpicado por esta trama de corrupción. Chivite cesó a su "número dos" tras destaparse que su pareja trabajó para Servinabar, la firma de Antxon Alonso que se adjudicó las principales obras bajo sospecha de Navarra en UTE con Acciona. Se trata de la misma mercantil que la Guardia Civil vincula a Santos Cerdán tras encontrar en casa de Alonso un documento de compraventa del 45% de la compañía que, según el exdirigente socialista, carece de validez jurídica.

Información contra "Susana"

Del mismo modo, la mujer le traslada que también departen de "Susana" y que podrían tener información perjudicial de ella. "Lo que estaba aconsejado Javier al otro es que si tiene algo, que ni se le ocurra sacarlo. Le ha dicho: 'Lo mejor que puedes hacer es conseguir el correo personal de Susana'", dice la interlocutora de Koldo y continúa parafraseando a "Guzmán": "¿Crees que soy tonto? Eso no hace falta que me lo digas. Lo que tengo no se lo voy a mandar. Pero no te preocupes que a éstos me los voy a tumbar yo", apunta.

Koldo insistió: ¿A quien creéis que se referían?" y la mujer respondió: "Yo creo que a Santi y a María".