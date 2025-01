Las autonomías del PP bajarán al 4 % el impuesto de transmisiones patrimoniales a jóvenes

Los barones populares han vuelto a apelar a la "Declaración de Córdoba" y, en esta ocasión, han rubricado la "Declaración de Asturias" donde han sellado su compromiso con las medidas alcanzadas en el cónclave que han mantenido durante dos días y medio, a puerta cerrada, en esta comunidad. Los populares se reivindican como la única “alternativa” al Gobierno de Sánchez al que acusan de crear una España "infectada de una política tóxica".

En busca de la política "que sirve" el PP ha presentado un documento con medidas que abordan dos de los problemas que más preocupan a los españoles en estos momentos, según las encuestas y a las que, además, el Rey Felipe hizo referencia en su discurso de Nochebuena: el problema de la vivienda y la inmigración.

Para los de Feijóo, España atraviesa un momento donde se evidencia una clara "deslealtad" institucional mientras el presidente del Gobierno busca, incesante, todas las formas de "torpedear" todas las propuestas que presenta el PP en el Senado o en el Congreso. Son ya 15 leyes bloqueadas procedentes del Senado, todas ellas iniciativas impulsadas por el PP, que tiene mayoría absoluta en esta Cámara, y muchas de ellas podrían llegar a ser aprobadas en el Congreso dado que la mayoría ha contado con la colaboración (por apoyo o abstención) de Junts. Sin embargo, la Mesa del Congreso tiene la tramitación de todas esas leyes paralizada porque tanto el PSOE como Sumar quieren evitar que se visualice la mayoría alternativa que puede formar el bloque de la derecha en la Cámara Baja. Además, hay otras cuatro iniciativas que han salido adelante en la Cámara Baja y que desde el Gobierno "incumplen o ignoran" su aplicación. Para los populares se trata de un intento del Ejecutivo por "ocultar que el PP tiene un proyecto para España". "Los españoles lo conocerán, y más pronto que tarde lo disfrutarán" seguro de que el Ejecutivo "ya es pasado".

Feijóo ha criticado también el "Francomodín" del Gobierno que se esfuerza en "hacer oposición a un muerto". Ante ello, sugirió que si quieren hacer oposición a la dictadura "que le plante cara a Maduro, que sigue vivo y coleando" al tiempo que garantizó que los populares estarán siempre con "la libertad y la democracia, cueste lo que cueste".

Los populares también han cargado contra los intentos de Pedro Sánchez de eludir la Justicia. La reforma que propugna el PSOE para la protección de los derechos fundamentales frente al "acoso derivado de acciones judiciales abusivas" busca el archivo de la investigación a Begoña Gómez y la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Está hecha para casos con "nombres y apellidos" como han denunciado las asociaciones de jueces y, para Feijóo, se trata de un intento más de Sánchez por buscar "impunidad" y así impedir que la Justicia investigue a su familia y su entorno. Es "un disparate y un punto y aparte en la historia democrática. Lo contrario al Estado de derecho" por lo que el líder del PP ha reiterado que la combatirá con todas las formas de las que se disponga al igual que hará con "cualquier quiebra del Estado de derecho". De nuevo ha advertido a los socios del Gobierno que apoyen esta argucia serán "cómplices" de la corrupción. "Allá la conciencia de los que quieran quedarse al lado de Sánchez", garantizando que el PP irá del lado de los españoles. También, el líder del PP, ha criticado la declaración del hermano de Pedro Sánchez porque no sabe en la oficina en la que trabaja, ni tampoco logró describirla ni decir los nombres de las personas que trabajan con él.

Los populares contraponen el cónclave que han mantenido con la Conferencia de Presidentes que celebró el Ejecutivo en Cantabria donde criticaron desde el PP, no hubo documentación mientras que en la mantenida este fin de semana se ha preparado durante varios meses y se han pasado documentación para poder debatir sobre ella. "Aquí los presidentes han tenido sentido de Estado, sin límite de tiempo, han debatido... Y así es como salen las iniciativas que sirven a los españoles".

Propuestas

Las medidas aprobadas por los populares inciden principalmente en dos de los problemas que más preocupan ahora a los españoles: vivienda e inmigración.

Para atajar este problema de la vivienda el PP propone diez medidas que presentarán en el Congreso en las próximas horas algo a lo que, además, se han comprometido los presidentes autonómicos en llevar a cabo en sus respectivas comunidades autónomas.

Primero han identificado el "colectivo diana", es decir; quiénes son las personas a las que más afecta esta problemática siendo los jóvenes, las familias numerosas, las monoparentales, las víctimas por violencia de género, los cascos históricos y núcleos rurales. Para ello plantean propuestas que van desde ayudar a quien más lo necesita mediante una rebaja de impuestos en un mercado en el que se paga un 15-20% del valor de la vivienda. "Vamos a rebajar los impuestos a todos los que compren una vivienda, a quien la alquila y también a quien la arrienda" para así poder asumir con más facilidad un alquilar o compra de vivienda.

Estas medidas también van dirigidas a los jóvenes de menos de 40 años por lo que con el esfuerzo y la generosidad se rebajará el impuestos de transmisiones patrimoniales al 10%. También seguirán hablando de los jóvenes donde no se les puede decir que se les ha pasado el tiempo para comprar una casa pero "allí donde gobernamos, hasta los 40 años los jóvenes tendrán un aval del 100% para poder hipotecar, ahorrar y ser propietarios", una medida que están implementando ya en la mayoría de las comunidades autónomas.

En cuanto al suelo público apuestan por hacer todo el esfuerzo para ponerlo a disposición del sector con un 30% del alquiler más barato que la media de los alquileres. El PP cree que será esta una "gran acción" de los Ayuntamientos. También quieren ayudar a inquilinos y propietarios de manera que a los que pongan sus viviendas vacías en el servicio público de alquiler tendrán garantizadas la seguridad jurídica.

Los populares insisten en atajar la okupación, una medida que han aprobado ya en el Senado y que el Gobierno retiene en el Congreso. Un teléfono de denuncias, conexión permanente de los vecinos con las políticas locales, un registro de pisos okupados y "devolver a cada uno lo que es suyo".

También pondrán fin a la enorme maraña burocrática, el de las licencias que esperan años y que se disminuya de 9 meses la media de los informes a 3 meses porque, aseguró Feijóo, "se puede hacer".

Facilitar el acceso a la vivienda de protección oficial mediante la flexibilización del marco regulatorio, cambiar lo que no funciona como la ley de vivienda que los populares tildan de "ideológica" y que ha disparado los precios por lo que apuestan por cambiarlo y derogar lo que dispara los precios. "Con esta Ley hay menos oferta de pisos de alquiler o compra y han incrementado ambos precios", criticó.

Por último, apuestan por una modificación de la ley del suelo y en las próximas semanas presentarán una ley de medidas amplia y reformista con la que buscan ayudar a los más jóvenes y los que más lo necesitan para que así los propietarios dejen de tener reparos y dudas, para el sector y para que tener un hogar deje de ser un bien inaccesible.

El problema de la inmigración irregular sigue sin llegar a una solución entre Gobierno y oposición. Feijóo ha acusado al Gobierno de intentar "salir del paso" con "hipocresía y falta de humanidad" ante una fracasada política. Advirtió de que se trata de un problema de tal magnitud que "no se puede atajar distribuyendo a los inmigrantes por las comunidades sin asumir sus responsabilidades o un mínimo de proporcionalidad".

Crisis migratoria

Apenas unos días después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acordasen presentar este mes una propuesta normativa para la distribución extraordinaria de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas -Canarias cuenta ya con 5.500-, el PP reclama al Ejecutivo que asuma sus responsabilidades e insisten en el texto que firmó Feijóo con Clavijo. Piden que el Gobierno "se haga cargo de la tutela directa de los menores extranjeros no acompañados" que no caben en los centros de menores y financie su acogida y que tenga una "responsabilidad estructural" además de "sellar las fronteras" para acabar con el negocio de las redes criminales que están traficando con seres humanos y haciendo negocio. "Mientras no cambien, no contarán con nuestro apoyo", sentenció el líder del PP.

Además, ha criticado que no se pida ayuda a la UE por lo que no consentirán que se confunda "solidaridad con incompetencia" ni maximalismos de nadie. "A nosotros la política migratoria nos la dicta el sentido común".