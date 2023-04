La AVT advierte del riesgo de que se repita la historia de ETA

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha hecho entrega hoy en el Senado del XI Premio «Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia», así como de las conocidas como Cruces de la Dignidad.

El acto, titulado «Por un final del terrorismo sin impunidad», se inició con el discurso inicial, de la presidenta de la AVT, Maite Araluce. «Todos merecemos al menos que el final del terrorismo se escriba con letras de justicia y que no se cuente una historia que no ha sido real. No puede ser que esta sociedad empatice con el asesino que está lejos de su familia y no con la familia de la víctima que está en el cementerio. No puede ser que se realicen proyectos que, con dinero público, aprovechan la recién estrenada Ley de Memoria Democrática para victimizar a los asesinos más sanguinarios de ETA calificándolos como víctimas de la política penitenciaria y aplicación de leyes excepcionales, mientras que a las víctimas se las califique como fallecidos por heridas de armas de fuego. Algo estamos haciendo mal. Y nos estamos jugando mucho», dijo.

Araluce recordó que «ETA ya no pega el tiro en la nuca, pero sí exige y obtiene continuas concesiones del Gobierno» y cree que el acercamiento de todos los presos de la banda al País Vasco demuestra que «muchos prefieren empatizar con los terroristas».

La presidenta de la AVT advirtió de que «estamos en un momento en el que las víctimas del terrorismo no podemos estar más denostadas», y lamentó lo que tildó de «doloroso» el acercamiento «del cien por cien» de los presos de ETA y aclaró que «aunque la derogación de la política de dispersión sea legal, no parece moral».

La máxima representante de la AVT cree importante «que aquellos con responsabilidades de gobierno muestren de manera clara y contundente una actitud firme y valiente frente al terrorismo debiendo apostar claramente por una derrota de los terroristas «sin contrapartidas de ningún tipo». Añadió que «nadie debe olvidar que la historia del terrorismo es la historia de unos fanáticos asesinos que han pretendido imponer sus ideas totalitarias antes por medio de la violencia y ahora por vías pacíficas».

Para Araluce «no es suficiente con que hayan dejado de matar, sino que debemos esmerarnos en «conseguir la derrota definitiva de los terroristas y eso pasa por su deslegitimación política, histórica, jurídica y social». También recordado además que «está pendiente todavía de que los que tenían las armas muestren un arrepentimiento real colaborando con la justicia, algo que ninguno ha hecho», y que «continúa habiendo más de trescientos casos de terrorismo sin resolver».

En el acto, que contó con la asistencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la AVT entregó sus Cruces de la Dignidad a funcionarios de prisiones, al senador Pedro Rollán, al diputado navarro y candidato a la alcaldía de Pamplona por el PP, Carlos García Adanero, la periodista de Telecinco Ana Rosa Quintana, a los coroneles de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí y Rafael Vicente Yuste, al comisario jefe de los Tedax de la Policía Nacional, Javier Navalmoral, al fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira. Asimismo, al vicepresidente segundo de la Asamblea de Extremadura, Fernando Manzano; al alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Javier Úbeda, al expresidente y portavoz de Cs en el Parlamento de La Rioja Pablo Baena, a la expresidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Perú Ruthie Ballón y al periodista de Ep, Luis Carrasco.