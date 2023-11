Aznar promete batallar contra la amnistía y afirma que "Sánchez es un peligro para la democracia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el expresidente del Gobierno, José María Aznar han inaugurado el Máster de Acción Política del Instituto de Estudios Atlánticos y la Universidad Francisco de Vitoria.

Ante los pactos que está cerrando el candidato socialista, Pedro Sánchez con ERC y Junts para revalidar su poder en La Moncloa, Aznar ha prometido no callarse y dar la batalla contra la amnistía del "procés", al tiempo que ha advertido de que Sánchez es "un peligro para la democracia constitucional española".

El expresidente del Gobierno ha alertado de que la amnistía "liquida la Constitución" y abre una "crisis constitucional sin precedentes". "Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto. Se ha puesto la Constitución y el Estado de derecho al servicio de quienes lo quieren romper", ha subrayado.

Para el expresidente, la amnistía "no tiene cabida ni sentido ninguno" porque "no borra la pena" sino que "elimina el delito" y es como "decir que el golpe de octubre del 17 no existió" y por eso también rechazaría esta medida aún si fuese con consenso y con la renuncia del independentismo a la unilateralidad.

Aznar ha avalado la oposición de Feijóo a esta medida y ha dicho que se siente "muy bien representado" por el actual presidente del PP, al que ha transmitido su "total confianza". Acto seguido, ha recalcado que, pese a ello, no puede inhibirse ni callarse porque no está "dispuesto a ver sin hacer nada, sin advertir que la constitucionalidad de España puede deshacerse", y ha llamado a que todos los que puedan hablar, hablen, y todos los que puedan actuar, actúen, apelando al "genio español".

Además, ha calificado de "lamentable" y ha afeado la "calaña moral" de los independentistas y socios del Gobierno que al ausentarse del juramento de la Constitución de la princesa Leonor insultaron, a su juicio, "a la monarquía, la Constitución y la mayoría de los españoles".