La bancada del PP en pie llama "cobarde" a Sánchez tras el desplante a Feijóo

El desplante de Pedro Sánchez evitando dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura hizo que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno anticipara que, durante su turno de réplica no iba a participar de lo que denominó como el "club de la comedia" por lo que iba a utilizar un turno "muy breve". "Ver a un primer ministro de la UE en funciones y a todo un Gobierno poniéndose en pie tras este discurso es lamentable", le reprochaba a la bancada socialista.

Feijóo le espetó a Sánchez: "Me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo". Estas palabras pusieron a toda la bancada del PP en pie mientras le llamaban "cobarde, cobarde" al presidente del Gobierno en funciones.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol trató de recuperar el orden en el hemiciclo mientras pedía "respeto de las instituciones" y también para el Ejecutivo: "Silencio, respeten esta cámara y la soberanía nacional y el derecho de los ciudadanos", dijo.

El líder del PP prosiguió su breve intervención con sus reproches a Sánchez: "Es el primer presidente en elecciones que pierde, es el primer perdedor y el primer presidente que no hace el debate de investidura del candidato alternativo. Es lamentable el nivel de deterioro de las instituciones que protagoniza", Sin embargo, recordó que "a pesar de sus desprecios no iba a cambiar mi actitud, y a pesar de su soberbia no iba a cambiar mi mensaje. Me debo a los españoles no a usted". "Han llegado al cénit como desprestigio de la democracia española".

Feijóo reconoció que en las filas del PP pensaban que su soberbia le impediría debatir con quien sacó más diputados "que todas las veces se presentó a la presidencia" porque "jamás sacó 137 diputados", unas palabras que causaron risa a Sánchez. "Sí, ya sé que esto de perder y ganar ya no se lleva. Pensamos que López podría sustituir a Patxi López, pero claro, su único cargo en esta vida -como lehendakari- fue gracias a los votos del PP". "Tenga cuidado, tal y como acaban los secretarios generales del PSOE vasco" -en referencia a Nicolás Redondo recientemente expulsado por el PSOE- lo que cambió el gesto de López.

También reprochó a Óscar López que los ciudadanos de Valladolid "no merecen este nivel". Además, ridiculizó que haga juegos con perder y ganar. "Usted fue alcalde después de perder las elecciones y ahora viene a dar lecciones de ganar y perder, es sorprendente". "Yo nunca he perdido unas elecciones y no asumiré ningún cargo después de perderlas. Y usted, Sánchez y López, sí".

"Indigno"

Fuentes del PP consideraron que Sánchez utilizaba de "escudero" al exalcalde de Valladolid para no enfrentarse a Feijóo y "evitar volver a perder un nuevo debate" como el que le causó el presidente de los populares en la última campaña electoral "y ahorrarse, así, una nueva humillación". "Sánchez puede soportar la humillación de Puigdemont, pero no la de Feijóo", algo que las mismas fuentes, destacaron "es demasiado para quien gobierna con arrogancia".

Reprochan que Sánchez "para protegerse y evitar su derrota ha cruzado un nuevo límite que no tiene precedentes" ya que Felipe González tuvo la dignidad de responder a Aznar tras ser derrotado en las urnas. Sánchez no es digno ni de la Presidencia, ni del acta, ni del cargo de secretario general del PSOE".

"Es curioso que a Óscar Puente, que era partidario de una abstención del PSOE para que Vox no entrara en la Junta de Castilla y León, le haya sacado Sánchez para mostrar su perfil más radical, el del nuevo Partido Socialista", apuntaron las mismas fuentes. "Sánchez no solo ha despreciado el correcto y educado parlamentarismo que ha existido en España desde la llegada de la democracia, sino que también ha despreciado a todos los votantes españoles, sean del partido que sean", apuntaron las mismas fuentes.